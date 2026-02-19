Οι τιμές των θαλασσινών σημειώνουν αισθητή αύξηση στην αγορά ενόψει της Καθαρής Δευτέρας που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Οι αυξήσεις φτάνουν έως και το 21% σε σχέση με πέρσι, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος του παραδοσιακού σαρακοστιανού τραπεζιού.

Η ημέρα συνδέεται παραδοσιακά με πλούσια εδέσματα νηστείας και ποικιλία θαλασσινών, γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση στις αγορές όλης της χώρας. Ωστόσο, τα φετινά έξοδα των νοικοκυριών αναμένεται να είναι αισθητά υψηλότερα.

Αυξήσεις 15%–16% κατά μέσο όρο

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, οι μέσες αυξήσεις στις τιμές των θαλασσινών κυμαίνονται μεταξύ 15% και 16% σε σχέση με το 2025.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι τιμές στα καλαμάρια. Μικρά καλαμάρια, που πέρυσι κόστιζαν 9,80 ευρώ το κιλό, φτάνουν φέτος τα 11,90 ευρώ, αύξηση σχεδόν 21%. Αντίστοιχα, τα κοινά καλαμάρια έχουν ανέβει από 18,80 ευρώ το κιλό το 2025 σε 22,80 ευρώ φέτος.

Ανοδική είναι και η πορεία στις τιμές της γαρίδας, που από 12 ευρώ το κιλό πέρυσι διαμορφώνεται πλέον στα 14 ευρώ.

Φρέσκα ή κατεψυγμένα – μεγάλες διαφορές στις τιμές

Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το σημείο αγοράς — από τη Κεντρική Αγορά Αθηνών έως τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία — αλλά και με βάση το αν τα προϊόντα είναι φρέσκα ή κατεψυγμένα.

Ενδεικτικά, οι τρέχουσες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Μικρά καλαμάρια: 10,98 ευρώ/κιλό

Μεγάλα καλαμάρια: 16,98 ευρώ/κιλό

Φρέσκο χταπόδι: 17,98 ευρώ/κιλό

Οι αγορές λειτουργούν ήδη σε έντονους ρυθμούς ενόψει της Καθαρής Δευτέρας, με αυξημένη κίνηση από τα μέσα της εβδομάδας. Πολλοί καταναλωτές συγκρίνουν τιμές και οργανώνουν τις αγορές τους, είτε προμηθευόμενοι εγκαίρως είτε περιμένοντας την τελευταία στιγμή για πιο φρέσκα προϊόντα.