Ολυμπιακός: Χάνει Μαρούσι ο Τζόουνς – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της μαγνητικής
Γνωστή έγινε η διάγνωση για τον τραυματισμό που Ταϊρίκ Τζόουνς που αποχώρησε από τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ πιάνοντας το γόνατό του.
Ο Χιμένεθ, τα… γκάζια στο Ρύσιο και η προσπάθεια αφύπνισης
Οι απαρατηρήσεις του Ανδαλουσιανού προς τους παίκτες για την εικόνα στον Βόλο και η... αποστολή που έχει μπροστά του
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα στις τηλεοπτικές οθόνες είναι πλούσιο, με αγώνες από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ποδηλασία και σνούκερ, καθώς και αφιερώματα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποδόσφαιρο Στις 19.45 η Καραμπάγκ υποδέχεται τη Νιούκαστλ στο COSMOTE SPORT 3, ενώ στις 21.00 η αναμέτρηση Λεβάντε – Βιγιαρεάλ προβάλλεται στο NOVASPORTS PRIME. Ακολουθούν οι αγώνες Μίλαν – […]
Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0: Ο Γκιρασί άνοιξε δρόμο πρόκρισης στους «16» του Champions League
Η Ντόρτμουντ έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League, επικρατώντας 2-0 της Αταλάντα στο Signal Iduna Park στην πρώτη αναμέτρηση των playoffs. Κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Γκιρασί, που άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 3′ και δημιούργησε το δεύτερο γκολ για τον Μπάιερ στο 42′. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις […]
Ο Βινίσιους οδήγησε τη Ρεάλ σε νίκη-πρόκριση στο επεισοδιακό ματς με την Μπενφίκα
Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League, επικρατώντας 0-1 στην έδρα της Μπενφίκα χάρη σε εντυπωσιακό γκολ του Βινίσιους Τζούνιορ στο 50ο λεπτό. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από ένταση και διακοπή περίπου δέκα λεπτών, μετά την καταγγελία του Βραζιλιάνου επιθετικού για ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι. Μετά το τέρμα, […]