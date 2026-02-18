Ο Άρης έχει αφήσει οριστικά πίσω του το «κεφάλαιο» του Βόλου και στρέφει πλέον την προσοχή του στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, σε μια προσπάθεια να αντιδράσει μετά την αποκαρδιωτική εμφάνιση στο Πανθεσσαλικό απέναντι στους Θεσσαλούς.

Ένα κεφάλαιο το οποίο έκλεισε οριστικά χθες, μέσα από μία εκτενή συζήτηση στα αποδυτήρια του Ρυσίου, ανάμεσα στον Μανόλο Χιμένεθ και τους ποδοσφαιριστές.

Κάτι σαν… group therapy, το οποίο όμως περιλάμβανε και έντονους τόνους. Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στη χαμηλή ενέργεια, την έλλειψη πνευματικής ετοιμότητας και τη μεγάλη ασυνέπεια που παρουσιάζει η ομάδα σε παιχνίδια όπως αυτό του περασμένου Σαββάτου, σε αντίθεση με τα ντέρμπι όπου εμφανίζεται πιο ανταγωνιστική.

Μέσα από την ανάλυση του αγώνα, δεν δίστασε να κάνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις και να απευθυνθεί κυρίως στα «βαριά χαρτιά» του ρόστερ, τονίζοντας πως περιμένει περισσότερα τόσο από τους ηγέτες όσο και από το σύνολο.

Ένα… καμπανάκι το οποίο συνδέεται με την πιο βασική αποστολή του Χιμένεθ για να δει αντίδραση από την ομάδα. Και σε αυτό το σημείο δεν έχει να αντιμετωπίσει τόσο την καθαρά ποδοσφαιρική πλευρά της υπόθεσης, αλλά το κλίμα που φυσικά δεν είναι το καλύτερο δυνατό εντός της ομάδας. Να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και παράλληλα να εμπνεύσει τους παίκτες του προς αυτή την κατεύθυνση.

Προφανώς, ο στόχος του είναι να «ξυπνήσει» τους ποδοσφαιριστές και να τους οδηγήσει σε μια ουσιαστική αντίδραση, που θα μεταφραστεί σε βαθμούς και αποτελεσματικότητα. Σε μια περίοδο όπου η αγωνιστική βελτίωση δεν έχει έρθει στον βαθμό που θα ήθελε, παρά τις μεμονωμένες εκλάμψεις. Και η αναμέτρηση με την Κηφισιά αποτελεί την αφετηρία αυτής της προσπάθειας…