Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2), μετά από την απόδραση κρατουμένου από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας που απέδρασε με καταγωγή από την Αίγυπτο, ανέμενε να δικαστεί για την απέλασή του. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 20χρονος δεν φορούσε χειροπέδες, εκμεταλλεύτηκε μια στιγμή που οι αστυνομικοί δεν τον επιτηρούσαν και τράπηκε σε φυγή, περνώντας μέσα από το πάρκο που βρίσκεται πίσω από το συγκρότημα των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να χαθεί από το οπτικό τους πεδίο.

Οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. αναπτύχθηκαν άμεσα στο σημείο, πραγματοποιώντας αναζητήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας που υπάρχουν στον χώρο των δικαστηρίων, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή διαφυγής του και να εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός Αιγύπριος εθεάθη στην πλατεία Αττικής, όπου διενεργούνται έρευνες.