Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στον Έβρο διακόπτεται μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που σημειώνονται στον ποταμό. Με εντολή του διαχειριστή της υποδομής, ΟΣΕ, η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ των σιδηροδρομικών σταθμών Λαγυνών και Ορμενίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τα δρομολόγια 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη) καταργούνται προσωρινά. Η εξυπηρέτηση των επιβατών θα γίνεται με λεωφορεία, τα οποία θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τη στάση Πύθιο.

Παράλληλα, τα δρομολόγια 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη) ακυρώνονται και αντικαθίστανται επίσης από λεωφορεία. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση δεν θα πραγματοποιούνται στάσεις στους σταθμούς Σάκου, Καβύλης, Μαρασίων, Διλόφου, Πτελέας και Πυθίου.

«Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατό, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.