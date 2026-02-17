Ο θάνατος του Αϊντάν Ερόλ σε ηλικία 86 ετών επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πλέον σκοτεινές σελίδες των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Ο άνθρωπος που το 1996 ηγήθηκε των τουρκικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της κρίσης στα Ίμια, οργανώνοντας την εχθρική ενέργεια αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία υπό συνθήκες που προκάλεσαν αίσθηση στην Τουρκία.

Παρά τα 44 χρόνια υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις, το τουρκικό κράτος επέλεξε να μην του αποδώσει στρατιωτικές τιμές. Η εικόνα της κηδείας του, που θύμιζε αποχαιρετισμό απλού φαντάρου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο.

Η δικαστική πτώση και η απώλεια του βαθμού

Η απουσία στρατιωτικού τυπικού συνδέεται με τις εσωτερικές πολιτικές και δικαστικές συγκρούσεις της Τουρκίας. Ο Ερόλ υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης Ερντογάν, στο πλαίσιο της δίκης για την απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του Νετσμετίν Ερμπακάν το 1997.

Kardak kayalığı krizinin kahramanı emekli Koramiral Aydan Erol, askeri törensiz, er statüsünde toprağa verildi. Bunun nedeni 28 Şubat davasında Erol’un rütbesinin sökülmesi. pic.twitter.com/uW1CxeMjcH — Odatv (@odatv) February 15, 2026

Όπως υπογράμμισαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης: «O ήρωας της κρίσης των Ιμίων, ο αντιναύαρχος Αϊντάν Ερόλ κηδεύτηκε σαν απλός φαντάρος και δίχως στρατιωτική τελετή. Ο λόγος είναι επειδή είχαν ξηλωθεί τα γαλόνια του με απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη δίκη της 28ης Φεβρουαρίου για απόπειρα ανατροπής κυβέρνησης».

Η καταδίκη του και η αφαίρεση του βαθμού του τον κατέστησαν, σύμφωνα με το επίσημο κράτος, απλό πολίτη. Έτσι, στο τζαμί Σελίμιγιε, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, δεν υπήρξε στρατιωτικό άγημα ούτε τιμητικές διακρίσεις.

Αντιδράσεις και συνθήματα στην κηδεία

Παρά τη στάση της κυβέρνησης, η κηδεία του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την πρόκληση στο Αιγαίο μετατράπηκε σε σκηνικό πολιτικής διαμαρτυρίας από εθνικιστικούς κύκλους και πρώην συνεργάτες του.

Οι παρευρισκόμενοι, αρνούμενοι να δεχθούν τη «σμίκρυνση» του πρώην αξιωματικού, τον αποχαιρέτησαν με έντονες ιαχές και το σύνθημα «είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ», στέλνοντας μήνυμα δυσαρέσκειας προς την πολιτική ηγεσία που επέβαλε την απαξίωσή του.

Για την Τουρκία, ο Ερόλ παραμένει σύμβολο του εσωτερικού διχασμού ανάμεσα σε κεμαλιστές και ισλαμιστές. Για την ελληνική πλευρά, η πορεία του αποτυπώνει την επιθετικότητα της Άγκυρας, που πριν από τρεις δεκαετίες οδήγησε τις δύο χώρες στα πρόθυρα πολεμικής σύγκρουσης.