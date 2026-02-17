Ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Χιου Τζάκμαν έκλεψαν την παράσταση κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του FA Cup, όταν παρακολούθησαν μαζί το ζευγάρωμα της Ρέξαμ με την Τσέλσι.

Ο συνιδιοκτήτης της ουαλικής ομάδας και ο διάσημος ηθοποιός δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, με τις αντιδράσεις τους τη στιγμή που έγινε γνωστό το μεγάλο ματς να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Το σχετικό βίντεο έγινε γρήγορα viral, καθώς οι δυο τους πανηγύριζαν και σχολίαζαν με χιούμορ την πρόκληση που έχουν μπροστά τους.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ιστορικό Racecourse Ground για τον πέμπτο γύρο του θεσμού, σε ένα παιχνίδι που ήδη συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ρέξαμ βρίσκεται σε ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, έχοντας πετύχει τρεις συνεχόμενες ανόδους και διεκδικώντας πλέον ένα ακόμη μεγάλο βήμα προς την κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι viral αντιδράσεις των δύο ηθοποιών στην κλήρωση

