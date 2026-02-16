Μια υπόθεση που θυμίζει σενάριο αστυνομικής σειράς εκτυλίχθηκε στην Καταλονία και κατέληξε στην αποκάλυψη οργανωμένης απόπειρας διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την Ελλάδα. Δύο άνδρες συνελήφθησαν από τους Mossos d’Esquadra (Διώξη), όταν επιχείρησαν να αποστείλουν περισσότερα από 20 κιλά χασίς, χρησιμοποιώντας ως αποστολέα –χωρίς τη γνώση της– την ιδιοκτήτρια καταστήματος ηλεκτρικών ειδών στο Premià de Mar.

Η υπόθεση ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου. Δύο άνδρες εμφανίστηκαν σε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών της περιοχής, το οποίο λειτουργεί παράλληλα και ως σημείο αποστολής και παραλαβής δεμάτων. Παρέδωσαν αρχικά δύο κιβώτια προς αποστολή και λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψαν για να αφήσουν ακόμη δύο πακέτα. Όλα έδειχναν μια τυπική διαδικασία, μέχρι τη στιγμή που η ιδιοκτήτρια άρχισε να ελέγχει τα στοιχεία των αποστολών.

Εκεί εντόπισε την πρώτη σοβαρή ασυνέπεια: στο πεδίο του αποστολέα, αντί να αναγράφεται η διεύθυνση των δύο ανδρών, είχε δηλωθεί η διεύθυνση του ίδιου του καταστήματος. Με απλά λόγια, τα δέματα επρόκειτο να σταλούν στην Ελλάδα στο όνομά της.

Αντιλαμβανόμενη τον κίνδυνο και θέλοντας να προστατευθεί, η καταστηματάρχισσα ενημέρωσε άμεσα την εταιρεία ταχυμεταφορών, δηλώνοντας ρητά ότι δεν επιθυμεί να σταλεί κανένα πακέτο στο εξωτερικό με τα δικά της στοιχεία.

Όταν οι δύο άνδρες πληροφορήθηκαν ότι η αποστολή «πάγωσε», επέστρεψαν στο κατάστημα για να παραλάβουν τα πακέτα τους. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο πρωτόκολλο, η ιδιοκτήτρια ζήτησε τα δελτία ταυτότητάς τους για να προχωρήσει στη διαδικασία. Τότε διαπίστωσε ότι τα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονταν στα έγγραφα δεν ταίριαζαν με εκείνα που είχαν δηλωθεί κατά την αποστολή. Οι υποψίες έγιναν πλέον σοβαρές και η γυναίκα κάλεσε την αστυνομία.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Ερευνών του τοπικού τμήματος των Mossos d’Esquadra στο Premià de Mar. Μετά από έλεγχο των τεσσάρων κιβωτίων, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα εντυπωσιακό φορτίο: περισσότερα από 20 κιλά χασίς, κατανεμημένα σε 400 μικρά πακέτα των 50 γραμμαρίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα πακέτα ήταν τυλιγμένα με περιτυλίγματα που έφεραν εικόνες παιδικών σχεδίων, μια μέθοδο που –σύμφωνα με τις Αρχές– χρησιμοποιείται συχνά για να παραπλανήσει ελέγχους και να μειώσει τις υποψίες.

Η εκτιμώμενη αξία της ποσότητας στην παράνομη αγορά ξεπερνά τις 135.000 ευρώ. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 23 και 30 ετών, συνελήφθησαν επιτόπου και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών. Οι καταλανικές Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα την εθνικότητά τους, ωστόσο οι ερευνητές εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, θεωρείται πιθανό ότι οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν το ίδιο modus operandi από τον Αύγουστο του 2025, στέλνοντας ναρκωτικά στο εξωτερικό μέσω ανυποψίαστων σημείων αποστολής.

Αν μη τι άλλο, η υπόθεση αναδεικνύει τόσο την ευρηματικότητα των κυκλωμάτων διακίνησης όσο και τη σημασία της προσοχής των επαγγελματιών που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι κρίκοι στις αλυσίδες αποστολής δεμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η ψυχραιμία και η εγρήγορση της καταστηματάρχισσας απέτρεψαν τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Ελλάδα και οδήγησαν στη σύλληψη των φερόμενων δραστών.