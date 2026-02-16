Η Αψίδα των Εραστών, ο εμβληματικός βραχώδης σχηματισμός στο Sant’Andrea του Melendugno στην Απουλία, κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, ύστερα από ισχυρές καταιγίδες και έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νότια Ιταλία.

Η φυσική αυτή αψίδα, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αξιοθέατα της Αδριατικής ακτής, αποτελούσε επί χρόνια σκηνικό για προτάσεις γάμου, φωτογραφίες και καρτ-ποστάλ. Ήταν σύμβολο του Σαλέντο, μιας από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Είναι ένα καταστροφικό πλήγμα για την καρδιά», δήλωσε ο δήμαρχος του Μελεντούνιο, Μαουρίτσιο Τσιστερνίνο. «Ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά αξιοθέατα της ακτής μας και ολόκληρης της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί».

Η δύναμη της φύσης και η παράκτια διάβρωση

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η θαλασσοταραχή και οι συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη δομή του βράχου, οδηγώντας στην τελική κατάρρευσή του το Σάββατο. Η απώλεια αυτή θεωρείται η σοβαρότερη ζημιά που έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα η παράκτια διάβρωση στην ακτογραμμή του Σαλέντο.

🚨 ERASED! The Arch of Sant’Andrea, also known as the Arch of Love, in Salento, Puglia, Italy 🇮🇹, vanished tonight under severe stormy conditions A beloved southern Italian landmark lost forever 💔 pic.twitter.com/MbxxD7GjuZ — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) February 15, 2026

«Η φύση έχει ανατραπεί. Αυτό που υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια οργανική παρέμβαση», πρόσθεσε ο Τσιστερνίνο.

«Είναι σαν κηδεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο σύμβουλος τουρισμού του Melendugno, Φραντσέσκο Στέλλα.

Με πληροφορίες από Guardian