Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Χέιζ-Ντέιβις πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Πράσινης ΚΑΕ, ο Αμερικανός πέρασε τις εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (16/2), ενώ ο ίδιος για πρώτη φορά πόζαρε με τα ρούχα του Παναθηναϊκού.

Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού

