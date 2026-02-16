Μετά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο Χέιζ-Ντέιβις πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της Πράσινης ΚΑΕ, ο Αμερικανός πέρασε τις εξετάσεις το πρωί της Δευτέρας (16/2), ενώ ο ίδιος για πρώτη φορά πόζαρε με τα ρούχα του Παναθηναϊκού.

Δείτε την ανάρτηση του Παναθηναϊκού

Υπενθυμίζεται ότι ο Αταμάν ανέφερε για τον Χέιζ-Ντέιβις

«Στόχος είναι να τον ενσωματωθεί και να παίξει στο Final 8 γιατί είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Μιλήσαμε την περασμένη εβδομάδα και μου είπε πως είναι σε καλή κατάσταση και θα αρχίσει προπονήσεις από αύριο (σ.σ. 16/2). Θα παίξει αν είναι έτοιμος».

