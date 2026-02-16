Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, μπαίνοντας άμεσα σε ρυθμούς ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Ο Αμερικανός άσος έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας και αφού ολοκλήρωσε τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, πάτησε παρκέ στο T-Center, γνωρίζοντας τους νέους του συμπαίκτες. Υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα και είχε την πρώτη του επαφή με το glass floor.

Ο Τούρκος τεχνικός έχει ξεκαθαρίσει πως στόχος είναι ο Χέιζ-Ντέιβις να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στο Allwyn Final 8, που θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Αλικαρνασσού «Δύο Αοράκια» στο Ηράκλειο. Ο νεοαποκτηθείς φόργουορντ αναμένεται να ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή του «τριφυλλιού», ενισχύοντας τις επιλογές της ομάδας στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.