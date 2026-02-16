Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κληθείς να σχολιάσει το θέμα που έχει προκύψει με τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων από τους ναζιστές κατακτητές την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, είπε πως το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους.

Συγκεκριμένα ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε «το υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες απόκτησής τους» είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Tim de Craene: Γιατί απέσυρα τη δημοπρασία των φωτογραφιών της Καισαριανής

Ο Tim de Craene, Βέλγος ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας Crain’s Militaria, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να διακόψει τη δημοπρασία των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, σε δήλωσή του στην εφημερίδα Καθημερινή.

Ολόκληρη η δήλωσή του ιδιοκτήτη των φωτογραφιών:

Κατανοώ πλήρως ότι αυτές οι φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητης ιστορικής φύσεως και σοκαρίστηκα βαθιά από τον βανδαλισμό του μνημείου χθες στην Καισαριανή. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα που προκαλεί η υπόθεση μπορεί να είναι έντονα και λυπούμαι επίσης που το ζήτημα πολιτικοποείται.

Από τη στιγμή που η υπόθεση έλαβε διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ χθες, έχουν επικοινωνήσει μαζί μου πάρα πολλοί ιδιώτες συλλέκτες, εκφράζοντας έντονο ενδιαφέρον για την αγορά των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ το ενδιαφέρον, θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν έχει υπάρξει καμία απόφαση έως τώρα για πώλησή τους. Παραμένω ανοικτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές σχετικά με το μέλλον αυτού του υλικού.

Παράλληλα, ζητώ με σεβασμό η νομική κυριότητα των φωτογραφιών από εμένα να αναγνωριστεί και να μεταχειριστεί με τον ανάλογο σεβασμό. Ηδη έχουν διαμοιραστεί ευρέως επεξεργασμένες φωτογραφίες, στις οποίες έχουν αφαιρεθεί τα διακριτικά της προστασίας των δικαιωμάτων μου, ακόμη και παραμορφώνοντας κάποια πρόσωπα των θυμάτων, προκαλώντας έτσι συζητήσεις σχετικά με τη γνησιότητα των φωτογραφιών».