Νέα παράταση αποφάσισαν οι αρχές για τον ολικό αποκλεισμό των κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό από τη Μάνδρα έως το Αιγάλεω, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 06.00 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2026. Το μέτρο αφορά τους κλάδους εισόδου στην κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, στις περιοχές των Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Συγκεκριμένα, οι είσοδοι που θα παραμείνουν κλειστές είναι οι εξής:

– Μάνδρας (κόμβος 1)

– Μαγούλας (κόμβος 2)

– Ασπροπύργου (κόμβος 4)

– Αιγάλεω (κόμβος 5)

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται με εναλλακτικές διαδρομές. Προς την κατεύθυνση Αθήνα – Κέντρο, η κίνηση θα γίνεται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών.

Για όσους κατευθύνονται προς Λαμία, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω των Λεωφόρων Αθηνών και Κηφισού. Αντίστοιχα, προς το Αεροδρόμιο, οι οδηγοί θα κινούνται μέσω Λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης, από όπου θα συνεχίζουν προς τον προορισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου (κόμβος 4) θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα οχήματα που κινούνται προς την περιοχή του Θριασίου.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να τηρούν την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν από τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία και η ασφάλεια.