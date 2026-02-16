Εντός Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η εγγραφή στο «Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών» (ΜΕΝΟ) είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπόρους, συμπεριλαμβανομένων και των παραγωγών που τυποποιούν-συσκευάζουν και εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής είναι για 3 έτη με υποχρέωση ανανέωσης.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των υπόχρεων, αποφασίσθηκε η παράταση των αιτήσεων ανανέωσης ως εξής:

– Μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2026 για τους κλάδους εμπορίας:

«ΕΞΩΓΕΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ»

«ΕΙΣΩΓΕΑΣ – ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ»

«ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΡΑΣ (Χονδρικό Εμπόριο)»

«ΕΜΠΟΡΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΡΑΣ (Λιανικό Εμπόριο)»

«ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ»

– Ενώ μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2026 για τον κλάδο «ΠΑΡΩΓΟΣ».

Όπως σημειώνει το ΥΠΑΑΤ στην ανακοίνωσή του έχει αποσταλεί μήνυμα σε όλους τους εγγεγραμμένους στο ΜΕΝΟ και η διαδικασία ανανέωσης έχει ήδη ξεκινήσει για όσους υπέβαλαν αίτηση εμπρόθεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή της σχετικής αίτησης γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: https://www.minagric.gr/for-farmer-2/eisagoges-ejogoges/poiotikoselenxos/287-nopa-oporokipeytika

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει τέλος ότι σε περίπτωση μη υποβολής της σχετικής αίτησης, η εγγραφή στο ΜΕΝΟ θα απενεργοποιηθεί, με συνέπεια τη μη δυνατότητα εμπορίας προϊόντων και κατ’ επέκταση την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης εμπορίας τους. Ειδικότερα, οι εγγεγραμμένοι στους κλάδους «ΕΞΩΓΕΑΣ/ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ» και «ΕΙΣΩΓΕΑΣ/ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ» δεν θα μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακές αναγγελίες μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «ΑΝΓΕΛΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ» που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.