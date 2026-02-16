Παραγγελίες ύψους 5 εκατ. ευρώ είχαν ως αποτέλεσμα οι 761 εμπορικές συναντήσεις που πραγματοποίησαν οι εκπρόσωποι 21 ελληνικών επιχειρήσεων με ξένους αγοραστές, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στις εκθέσεις WHO’S NEXT (17-19/01/26) στο Παρίσι και MUNICH FABRIC START (27-29/01/26) στο Μόναχο. Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις παραπάνω εκθέσεις έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ) με την ENTERPRISE GREECE για την προώθηση των εξαγωγών ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Όπως επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο ΣΕΠΕΕ, η κοινή πρωτοβουλία του συνδέσμου με την ENTERPRISE GREECE στις δύο μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, απέδωσε σημαντικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τον ΣΕΠΕΕ, η WHO’S NEXT είναι με διαφορά η σημαντικότερη έκθεση μόδας στην Ευρώπη με 1.300 εκθέτες και 40.000 επισκέπτες. Η έκθεση λειτουργεί ως πλατφόρμα συνάντησης για επαγγελματίες μόδας από όλο τον κόσμο, όπου μπορούν να δουν πρώτοι τις τάσεις της επόμενης σεζόν, να κλείσουν παραγγελίες και να χτίσουν επιχειρηματικές συνεργασίες.

Για τη δε MUNICH FABRIC START, ο σύνδεσμος τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση υφασμάτων, αξεσουάρ και πρώτων υλών ενδυμάτων στην Γερμανία και στις γερμανόφωνες περιοχές (Αυστρία – Ολλανδία – Ελβετία). Την έκθεση του Ιανουαρίου επισκέφτηκαν περισσότεροι από 15.000 αγοραστές από 37 χώρες, ενώ οι εκθέτες προσέγγισαν τους 1.000. Οι επόμενες εκθέσεις, σύμφωνα με τον σύνδεσμο, είναι προγραμματισμένες για μεν την MUNICH FABRIC START στο διάστημα 14-16/7 και για την WHO’S NEXT την περίοδο 5-7/9 2026.