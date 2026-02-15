Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την «πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς», στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της για πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social. Πρόσθεσε ότι τα μέλη του «Συμβουλίου ειρήνης» θα ανακοινώσουν, στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον, τη χορήγηση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού εδάφους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν γνωστοποιήσει από τα μέσα Ιανουαρίου τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο στοχεύει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Γάζα.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ, τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης. Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ του θύλακα, ενώ η Χαμάς, που κυβερνά από το 2007, αρνείται κατηγορηματικά να καταθέσει τα όπλα της υπό τους όρους που θέτει το Ισραήλ.

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Το «Συμβούλιο ειρήνης» και οι διεθνείς αντιδράσεις

Σκοπός του «Συμβουλίου ειρήνης», του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα. Ωστόσο, ο καταστατικός του χάρτης προβλέπει έναν ευρύτερο στόχο: την επίλυση ένοπλων συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το όργανο εγκαινιάστηκε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον Ιανουάριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι διαθέτει «απεριόριστες δυνατότητες». Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 19 χώρες έχουν υπογράψει το ιδρυτικό καταστατικό του.

Τα υποψήφια κράτη για μόνιμη έδρα στο συμβούλιο οφείλουν να καταβάλουν εισιτήριο εισόδου ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ άλλες εξέφρασαν προθυμία μόνο υπό την προϋπόθεση τροποποίησης του καταστατικού χάρτη.

Χρηματοδότηση και επόμενα βήματα

Τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια που δεσμεύθηκαν να διαθέσουν τα μέλη του συμβουλίου θα ανακοινωθούν επίσημα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Συμβούλιο θα παράσχει «χιλιάδες μέλη προσωπικού για τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) και την τοπική αστυνομία, ώστε να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ειρήνη των κατοίκων της Γάζας».

«Το Συμβούλιο ειρήνης θα αποδειχθεί το σημαντικότερο διεθνές όργανο στην ιστορία», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.