Το κύμα αφρικανικής σκόνης που κάλυψε την Αττική από το πρωί της Κυριακής άλλαξε ριζικά την εικόνα του Εθνικού Κήπου, προσδίδοντάς του μια εντελώς διαφορετική και σχεδόν εξωτική όψη.

Η πανοραμική θέα από ψηλά αποκαλύπτει έναν Εθνικό Κήπο που θυμίζει τροπικό δάσος. Τα δέντρα φαίνονται βυθισμένα μέσα σε μια αχνή «ομίχλη», η οποία θυμίζει την υγρασία των δασών του Ισημερινού. Το έντονο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα έχει δημιουργήσει μια οριακά απόκοσμη ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας.

Από τον Λυκαβηττό, οι εικόνες δείχνουν ένα πυκνό, κιτρινωπό πέπλο να καλύπτει την πόλη, περιορίζοντας αισθητά την ορατότητα και «σκοτεινιάζοντας» τον ορίζοντα. Η σκονισμένη αυτή ατμόσφαιρα έχει μεταμορφώσει το τοπίο, δημιουργώντας μια σπάνια, σχεδόν κινηματογραφική εικόνα της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι συγκεντρώσεις της Σαχαριανής σκόνης αναμένεται να παραμείνουν αυξημένες και τη Δευτέρα, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας. Ωστόσο, έως το τέλος της ημέρας προβλέπεται σταδιακή και σημαντική υποχώρηση του φαινομένου.