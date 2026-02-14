Η Ζιζέλ Πελικό παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική τηλεόραση, μιλώντας ανοιχτά για την υπόθεση κακοποίησης που συγκλόνισε τη Γαλλία και για τον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι του συζύγου της, Ντομινίκ, προσπάθησαν – όπως είπε – να παρουσιάσουν τους βιασμούς της ως sex tape.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η Πελικό υπογράμμισε ότι οι σκηνές που προβλήθηκαν από την υπεράσπιση του πρώην συζύγου της, Ντομινίκ Πελικότ, δεν ήταν απλώς «σεξουαλικές σκηνές», αλλά σκηνές βιασμού. Όπως δήλωσε, γι’ αυτόν τον λόγο τις χαρακτήρισε «τόπους εγκλήματος». «Μια σκηνή σεξ είναι όταν συναινείς», είπε, τονίζοντας ότι «αυτές ήταν σκηνές βιασμού. Ήταν σκηνές εγκλήματος».

«Η ντροπή στους κακοποιητές»

Η Πελικό, που παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας ως επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης, εξήγησε ότι η ντροπή πρέπει να βαραίνει τους κακοποιητές και όχι τα θύματα. Τόνισε πως η απόφασή της να μιλήσει δημόσια ήταν μια πράξη δύναμης και αποκατάστασης της αξιοπρέπειάς της.

Ο πρώην σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό, έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για ναρκωτικά και για τον βιασμό της, καθώς και για το ότι επέτρεψε σε άλλους άνδρες να τη βιάσουν ενώ ήταν αναίσθητη. Η κακοποίηση, όπως έχει περιγράψει η ίδια, διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία.

Η Πελικό ανέφερε ότι η παρουσία των υποστηρικτών της στο δικαστήριο της έδωσε μεγάλη δύναμη. Περιέγραψε τη διαδικασία ως ταπεινωτική και επώδυνη, ωστόσο η αλληλεγγύη του κόσμου τη βοήθησε να αντέξει τις δύσκολες στιγμές της δίκης.

Η επιστολή της βασίλισσας Καμίλα

Η Ζιζέλ Πελικό αποκάλυψε ότι έλαβε επιστολή συμπαράστασης από τη βασίλισσα της Αγγλίας, Καμίλα, γεγονός που – όπως είπε – της έδωσε κουράγιο. Η Πελικό, που επέζησε των ομαδικών βιασμών στους οποίους την υπέβαλε ο σύζυγός της ενώ ήταν αναίσθητη, σημείωσε ότι η Καμίλα εξήρε στην επιστολή της την «εξαιρετική αξιοπρέπεια και το θάρρος» που επέδειξε κατά τη διάρκεια της εκδίκασης.

«Ήθελα πολύ να σας γράψω για να εκφράσω τον εγκάρδιο θαυμασμό μου για το θάρρος, τη χάρη και την αξιοπρέπεια με τα οποία αντιμετωπίσατε τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον σας», ανέφερε η βασίλισσα Καμίλα στην επιστολή της.

Η Πελικό σχολίασε: «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να λάβω αυτή την επιστολή, δεν το περίμενα καθόλου». Δήλωσε συγκινημένη από τη στήριξη της βασίλισσας και ευγνώμων για το μήνυμα ενθάρρυνσης που έλαβε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βασίλισσα Καμίλα έχει αναπτύξει μακροχρόνια δράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία, αφιερώνοντας μεγάλο μέρος της φιλανθρωπικής της δραστηριότητας στη στήριξη των θυμάτων.

«Μετέφερα την ντροπή για τέσσερα χρόνια»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ζιζέλ Πελικό μίλησε για τη δύσκολη απόφαση να αποκαλύψει την ταυτότητά της και να σταθεί δημόσια απέναντι στην κακοποίηση που υπέστη. Όπως είπε, μετέφερε το βάρος της ντροπής για τέσσερα χρόνια πριν αποφασίσει να παραιτηθεί από την ανωνυμία της και να διεκδικήσει ανοιχτά δικαιοσύνη.