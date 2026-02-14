Ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται σε φάση εντατικής προετοιμασίας για επιχειρήσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει εντολή επίθεσης κατά του Ιράν, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Την περασμένη εβδομάδα, Αμερικανοί και Ιρανοί διπλωμάτες πραγματοποίησαν συνομιλίες στο Ομάν. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με την Τεχεράνη, προσθέτοντας πως «μόνο με την κατάλληλη συμφωνία θα αποτραπεί επίθεση».

Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι και δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Gerald R. Ford, έχει σταλεί στη Μέση Ανατολή. Η αποστολή του αποσκοπεί στην ενίσχυση της υπάρχουσας ναυτικής δύναμης, η οποία περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, κατευθυνόμενους πυραύλους και αντιτορπιλικά.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ενώπιον στρατιωτικών στη βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας ότι «μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση». Υπενθύμισε δε τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο.

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σήμερα στο ενδεχόμενο ανατροπής του καθεστώτος στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι αυτό «θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε πως «φαίνεται πως αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», την ώρα που οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενώ παράλληλα ενισχύουν τις ένοπλες δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή.

Κατά την επίσκεψή του στη στρατιωτική βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ήταν «δύσκολες» και άφησε να εννοηθεί πως η ενστάλαξη φόβου στην Τεχεράνη ενδεχομένως να ήταν απαραίτητη προκειμένου να επιλυθεί ειρηνικά η αντιπαράθεση.

«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο που θα τακτοποιήσει πραγματικά την κατάσταση», είπε ο Τραμπ σχετικά με το Ιράν, απευθυνόμενος σε στρατιωτικούς, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Επιβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, το οποίο «θα είναι έτοιμο» σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ο Τραμπ επισκέφθηκε το Φορτ Μπραγκ για να συναντήσει άνδρες των ειδικών δυνάμεων που συμμετείχαν στην καταδρομική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου στο Καράκας για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Το Φορτ Μπραγκ είναι μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο και φιλοξενεί περισσότερους από 50.000 στρατιωτικούς.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρέκαμψε τους κανόνες αφού, απευθυνόμενος σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων, εκφώνησε ομιλία κατά την οποία επέκρινε τους πολιτικούς του αντιπάλους και υποστήριξε πως οι Δημοκρατικοί θα υπονομεύσουν το στράτευμα εάν κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις επόμενες εκλογές.