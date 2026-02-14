Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στη Λιβαδειά, μένοντας στο 0-0 με τον Λεβαδειακό για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε σε δηλώσεις του ότι οι κλειστές άμυνες αποτελούν μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του. «Είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες, είναι απαραίτητο να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά σήμερα δεν τα καταφέραμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη δυσκολία που αντιμετώπισε η πειραϊκή ομάδα στη Βοιωτία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

“Ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε, απειλήσαμε τον αντίπαλο και ήμασταν εκείνοι που είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, με κάποιες σέντρες που δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και με κάποιους τρόπους που δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι.

Είχαμε δοκάρι, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κίνδυνο για την άμυνά τους”.

Για το αν θεωρεί ότι η ομάδα του γίνεται προβλέψιμη απέναντι σε τέτοιου είδους αντιπάλους: “Προφανώς και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Συνέβη και στον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, όταν παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες είναι δύσκολο. Χρειάζεται μια ατομική προσπάθεια, ένα καλό σουτ, δεν το είχαμε σήμερα.

Σπάνια θα βρεις ένα κενό απέναντι σε μια κλειστή άμυνα, είναι απαραίτητο να γίνει κάτι διαφορετικό, σήμερα όμως δεν έγινε”.

Για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν: “Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μια νίκη, δουλειά θα υποσχεθούμε, προσπάθεια. Να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, σε δύο παιχνίδια.

Το λογικό είναι η πρόκριση να κριθεί και στα δύο παιχνίδια, όχι μόνο στο πρώτο στο Καραϊσκάκης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό πρώτο βήμα”.