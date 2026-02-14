Η Λεβερκούζεν επέδειξε εντυπωσιακή φόρμα στη νίκη της με 4-0 επί της Ζανκτ Πάουλι στην BayArena. Οι «ασπιρίνες» ανέβηκαν στους 39 βαθμούς, φτάνοντας τη Λειψία και τη Στουτγάρδη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το σκορ άνοιξε νωρίς ο Κουάνσα με κεφαλιά στο 13’, και ακολούθησε ο Σικ στο 14’, ενώ στο 52’ ο Ταπσόμπα διαμόρφωσε το 3-0. Το τελικό 4-0 ολοκληρώθηκε από τον Πόκου με σουτ εκτός περιοχής.

Με αυτό το τρίποντο το Αμβούργο εκτοξεύτηκε στην 9η θέση με 25 πόντους και πλέον απέχει έξι βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι «ασπιρίνες» με αυτή τη νίκη πανηγύρισαν την πέμπτη νίκη της στα έξι τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας έτοιμη για τη δύσκολη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για τα play offs του Champions League.