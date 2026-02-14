Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στη φάση των «16» του Champions League, σε μια σειρά αγώνων που ξυπνά πρόσφατες μνήμες από την αναμέτρησή τους στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπου οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει με 2-0 στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase.

Λίγες ημέρες πριν από τη νέα «μάχη», ο Αλέιξ Γκαρσία μίλησε στην ισπανική «AS» και στάθηκε ιδιαίτερα στον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί τη σεζόν 2020/21 στην Εϊμπάρ, με τον Ισπανό μέσο να μετρά 11 συμμετοχές και μία ασίστ υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού.

Ο 28χρονος χαφ δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας πως του οφείλει πολλά, καθώς τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο στην καριέρα του και του άνοιξε τον δρόμο για να καθιερωθεί στη La Liga. Παράλληλα, επισήμανε πως ο χαρακτήρας του έμπειρου προπονητή διαφέρει από την εικόνα που συχνά προβάλλεται προς τα έξω, υπογραμμίζοντας την ανθρώπινη και υποστηρικτική πλευρά του.