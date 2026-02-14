Τελευταία Νέα
- 1
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ραγδαίες εξελίξεις μετά το δημοσίευμα των «ΝΕΩΝ» - Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάκελος με οκτώ «γαλάζ
- 2
Περίπου το 1/3 των Ελλήνων καταναλώνει επικίνδυνα ψάρια πάνω από 3 φορές την εβδομάδα
- 3
Μερομήνια Μαρτίου 2026: Χιόνια-έκπληξη, «τρελές» εναλλαγές και παγίδα πριν το Πάσχα
- 4
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνει 1.490 υπαλλήλους: 5.010 ευρώ το μήνα χωρίς εμπειρία – Πώς να κάνεις αίτηση
- 5
Πεκίνο: Ανταγωνισμός σε επίπεδο... κανιβαλισμού - Πουλούσαν ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάτω από το κόστος παραγωγής
- 6
Οι επιστήμονες άνοιξαν «πύλη» στην πέμπτη διάσταση; Το μυστήριο της σκοτεινής ύλης
- 7
Σκίτσο του Αρκά για τον Άγιο Βαλεντίνο: Ο σύζυγος που... ξέχασε τη γιορτή
- 8
Λούτσα: Οδύνη για τον θάνατο του 15χρονου σε τροχαίο – Σε σοκ ο ανήλικος οδηγός, ούρλιαζε «τι έκανα;»
- 9
Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 31 εκατ. ευρώ
- 10
Επιστημονικό σοκ: Μια αόρατη χημική βροχή πέφτει σε όλο τον πλανήτη
Μπάσκετ
Τα…. έβαλε με τον Μπόλντγουιν η σύντροφος του Ναν: «Σε σιχαίνομαι, μικρέ άντρα!» (pic)
Η σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Γουέιντ Μπόλντγουιν έφερε την αντίδραση και της συντρόφου του Κέντρικ Ναν, που έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση
Μπάσκετ
Καταγγελία της Φενέρμπαχτσε για τη σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το buzzer beater του Μπόλντγουιν
Ο αντιπρόεδρος της Φενέρμπαχτσε έκανε γνωστό ότι ο τούρκικος σύλλογος προέβη σε καταγγελίες για τη σύρραξη με το φινάλε του αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Ποδόσφαιρο
Παυλίδης μετά το 2-1 της Μπενφίκα: «Το γήπεδο δεν μας άφησε να παίξουμε – Θα τα δώσουμε όλα με τη Ρεάλ»
Η Βαγγέλης Παυλίδης ήταν για ακόμη μία φορά καθοριστικός, οδηγώντας τη Μπενφίκα στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σάντα Κλάρα για την 22η αγωνιστική του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Ο Έλληνας επιθετικός σημείωσε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης και μοίρασε ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο θετικό αποτέλεσμα. Με τη νίκη αυτή, οι «αετοί» έφτασαν τους 52 βαθμούς, […]
Ποδόσφαιρο
Οι αθλητικές μεταδόσεις (14/2): Πού θα δείτε το Λεβαδειακός-Ολυμπιακός και δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (14/2)