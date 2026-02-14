Μετά το άνετο 3-0 της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στη Φούλαμ στο «Έτιχαντ», αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με την απώλεια βαθμών της Άρσεναλ κόντρα στη Μπρέντφορντ έβαλε νέα δεδομένα στη μάχη του τίτλου, οι «πολίτες» στρέφουν την προσοχή τους στο ματς με τη Σάλφορντ Σίτι για τον 4ο γύρο του FA Cup.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανέλυσε την προσέγγιση της ομάδας του, όμως την παράσταση «έκλεψε» μια ερώτηση δημοσιογράφου.

Ρεπόρτερ του BBC Sport αναφέρθηκε σε παλαιότερη τοποθέτηση του Καταλανού τεχνικού σχετικά με την τακτική της Ισπανίας απέναντι στην Τυνησία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006. Η αναφορά αυτή εντυπωσίασε τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος, εμφανώς έκπληκτος και χαμογελαστός, του απάντησε με χιούμορ: «Θέλεις να γίνεις βοηθός μου; Είσαι φοβερός, κορυφαίος!», δείχνοντας τον θαυμασμό του για το επίπεδο της ερώτησης.

He already works for us, Pep! 😄@umirf1 pic.twitter.com/tTC2tws2mK — Match of the Day (@BBCMOTD) February 13, 2026