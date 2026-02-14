Ο «αειθαλής» Λούκα Μόντριτς χάρισε τη νίκη στη Μίλαν απέναντι στην Πίζα, βρίσκοντας δίχτυα στο 85ο λεπτό και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα για τους «ροσονέρι». Η ομάδα του Μιλάνου διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πέντε βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ, παραμένοντας δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός της Μίλαν, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, στάθηκε στην καθοριστική συμβολή του Κροάτη μέσου, επισημαίνοντας πως αποτελεί τεράστια τύχη για την ομάδα να διαθέτει έναν ποδοσφαιριστή με την ποιότητα και τη νοοτροπία του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι νεότεροι παίκτες οφείλουν να τον βλέπουν ως σημείο αναφοράς και να μαθαίνουν από τον επαγγελματισμό και την προσωπικότητά του.

«Τι να πω; Πρόκειται για έναν εξωπραγματικό παίκτη. Ανεξάρτητα από τα τεχνικά του χαρίσματα που είναι υπέροχα, είναι ότι στο τέλος κυνήγησε τη νίκη. Όλοι πρέπει να μαθαίνουμε από εκείνον, έχει μία τρελή ταπεινότητα. Είμαστε ευτυχισμένοι που τον έχουμε. Οι νεότεροι θα πρέπει να εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι προπονείται μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέγκρι.