Μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Παναθηναϊκού με 85-83 στο Telekom Center Athens, Σάρας Γιασικεβίτσιους και Ζέλικο Ομπράντοβιτς γιόρτασαν μαζί στα μπουζούκια.

Οι δύο θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ διασκέδασαν ακούγοντας Αντώνη Ρέμο και Χρήστο Μάστορα, εμφανώς χαλαροί και ευδιάθετοι, μακριά από την πίεση του γηπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ομπράντοβιτς, μετά την παραίτησή του από την Παρτιζάν, έχει αποφασίσει να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική για το υπόλοιπο της σεζόν, ενώ η αγάπη του για την Αθήνα τον φέρνει συχνά στην πρωτεύουσα, όπου και επέλεξε να περάσει ευχάριστα τη βραδιά του μαζί με τον Γιασικεβίτσιους.

Δείτε το βίντεο από το ξεφάντωμα του Ζοτς με τον Σάρας στα μπουζούκια

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)