Το ύστατο χαίρε απευθύνουν σήμερα συγγενείς, πολιτικοί και φίλοι στον Αναστάση Παπαληγούρα, πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου από νωρίς βρέθηκε και η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα. Στο στεφάνι της οικογένειας αναγράφεται η συγκινητική αφιέρωση: «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου».

Οι πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι Νίκος Δένδιας, Παύλος Μαρινάκης, Βασίλης Κικίλιας, Χρήστος Σταϊκούρας και άλλες προσωπικότητες της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται το Α’ Νεκροταφείο για το τελευταίο αντίο.

Στεφάνια έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργοί της κυβέρνησης και άλλοι.