Αγροτικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής και να ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να αποχωρήσουν από την πλατεία τα περισσότερα από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα που συμμετείχαν στη μεγάλη κινητοποίηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μπροστά από τη Βουλή συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές. Οι αγρότες διαμαρτυρήθηκαν για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και την πλήρη καταβολή αποζημιώσεων.

Όπως ανέφεραν οι παραγωγοί, τα αιτήματα αυτά είχαν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εξέλιξη που να τους ικανοποιεί.

Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά. Παράλληλα, συμπαραστάθηκαν εκπρόσωποι της ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι, καθώς και επικεφαλής αγροτικών συνεταιρισμών.

Δηλώσεις και πολιτικές παρουσίες

Από το Σύνταγμα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση. Τόνισε επίσης ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Τζέλλας, εκ μέρους του μπλόκου Ε-65 και της γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ευχαρίστησε όσους στήριξαν τις κινητοποιήσεις και δήλωσε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους».

Ανάλογο μήνυμα έστειλαν και άλλοι συνδικαλιστές, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στην αγροτική πολιτική ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παραγωγής.

Στο Σύνταγμα έδωσαν το παρών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, καθώς και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μανόλης Χνάρης.

Ο κ. Φάμελλος ανέφερε ότι “εμείς εκπροσωπούμε τους τίμιους αγρότες και όχι τους ‘Φραπέδες’ και τους ‘Χασάπηδες’ και τις ‘γαλάζιες ακρίδες’ του κ. Μητσοτάκη”.

Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε: “Η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει να κοροϊδεύει τους αγρότες και κτηνοτρόφους εδώ και τώρα. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι”.