Σε ένα πολύχρωμο σκηνικό γεμάτο μουσική, χαρά και παραδοσιακούς ρυθμούς μετατράπηκαν σήμερα οι δρόμοι του Παγκρατίου, καθώς οι αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων προσέλκυσαν πλήθος κόσμου και έδωσαν ζωντάνια στην πόλη.

Από τις 11:00 το πρωί, η πορεία που ξεκίνησε από την πλατεία Προφήτη Ηλία, πέρασε από την πλατεία Βαρνάβα και κατέληξε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Γουλανδρή στην Ερατοσθένους, πλημμυρίζοντας από καρναβαλικούς ήχους και χρώματα. Το σχήμα του Λευτέρη Γρηγορίου και οι Global Daoulia ξεσήκωσαν τους πολίτες με γκάιντες και νταούλια, δημιουργώντας μια αυθεντική γιορτή στους δρόμους της Αθήνας.

Η μουσική διαδρομή και «τα κρουστά της Τάκη»

Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της ημέρας ξεχώρισε η ομάδα «Τα κρουστά της Τάκη», που έδωσε τον δικό της παλμό στην αποκριάτικη διαδρομή. «Είμαστε τα κρουστά της Τάκη όπως το ακούς. Ξεκίνησα από 5 χρονών και παίζω κρουστά» είπε μέλος της ομάδας μιλώντας στην κάμερα του OrangePress, ενώ πρόσθεσε: «Σήμερα είναι Απόκριες, οπότε τι κάνουμε; Παίζουμε μουσική και τραγουδάμε».

Η διαδρομή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για τους συμμετέχοντες, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της ομάδας: «Ξεκίνησε από τον Προφήτη Ηλία, μεγάλη χάρη του, και κατηφορίσαμε μέχρι το Μουσείο Γουλανδρή». Το ραντεβού των μουσικών ανανεώθηκε για την επόμενη ημέρα, με υπόσχεση για ακόμη περισσότερο κέφι και ρυθμό. «Αύριο παίζουμε στο πιο φοβερό καρναβάλι. Το καρναβάλι του Μεταξουργείου!» δήλωσε με ενθουσιασμό μέλος της ομάδας.

Χάρης Δούκας: Μια πόλη γεμάτη χρώματα και παραδόσεις

Σε δήλωσή του για την περίοδο των Αποκριών, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι η Αθήνα φορά τα αποκριάτικά της και γεμίζει με ήχους και χρώματα που ενώνουν τους πολίτες. Όπως σημείωσε, οι εκδηλώσεις απλώνονται από την Κυψέλη έως τον Βοτανικό, μετατρέποντας τις γειτονιές σε ζωντανές σκηνές γιορτής. «Με σεβασμό στη λαϊκή μας παράδοση, αλλά και με διάθεση παιχνιδιού, ο Δήμος Αθηναίων αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής αποκριάτικης λαογραφίας» υπογράμμισε ο κ. Δούκας, καλώντας όλους τους Αθηναίους να περιηγηθούν στις γειτονιές και να μοιραστούν τη χαρά της πόλης. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους καλλιτέχνες και τους φορείς για τη συνεργασία τους.

Ρωξάνα Μπέη: Η αξία της ανθρώπινης επαφής

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ρωξάνα Μπέη στάθηκε στη σημασία της ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια των Αποκριών. «Είναι από τις στιγμές του χρόνου που μας θυμίζουν πόσο όμορφο είναι να συναντιόμαστε, να γελάμε και να ξαναβρίσκουμε την παιδικότητά μας» ανέφερε η κ. Μπέη. Χαρακτήρισε την Αθήνα ως μια πόλη ζωντανή και ανθρώπινη, γεμάτη ιστορίες που μπλέκονται με χαμόγελα. «Το φετινό πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς με τις κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, προσφέροντας μια πρόταση που συνδυάζει αυθεντικότητα και σύγχρονη ματιά» τόνισε, προσκαλώντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους και να χορέψουν.