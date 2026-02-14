Αισιόδοξα νέα έρχονται για την πορεία της υγείας του μικρού κοριτσιού που νοσηλεύεται από την περασμένη Κυριακή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε βρεθεί να επιπλέει αναίσθητο σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, αφού διέφυγε της προσοχής των γονιών του.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, η κατάσταση της μικρής παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, γεγονός που δημιουργεί ελπίδες για την ανάρρωσή της.

«Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολη περίπτωση… μην ξεχνάτε ότι έμεινε για πάνω από μία ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος. Έχει σταθεροποιηθεί, φαίνεται να κερδίζουμε τη μάχη για τη ζωή. Η τελευταία μαγνητική που έγινε ήταν καλή. Ελπίζουμε να τα καταφέρει γιατί όταν μένει ο εγκέφαλος μία ώρα και χωρίς οξυγόνο αντιλαμβάνεστε…», δήλωσε ο κ. Γιαννακός στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε στο «Καλημέρα Ελλάδα» τις δραματικές στιγμές: «Έτυχε να περνάω, επειδή μένω εδώ. Εκείνη τη στιγμή δεν είδα κόσμο. Μέχρι να ανέβω σπίτι να πάρω κάτι και να κατέβω στο αμάξι μου, είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος. Ο μάγειρας από το καφέ είχε έρθει και προσπαθούσε να το επαναφέρει στη ζωή. Άκουγα κλάματα και φωνές γονιών και παιδιών. Μια κυρία είχε καλέσει το 166. Πέρασε και περιπολικό, ο κόσμος το σταμάτησε και οι αστυνομικοί ήρθαν τρέχοντας».

Σύμφωνα με τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργο Καλλιακμάνη, οι περισσότερες μαρτυρίες συγκλίνουν στο ότι μεσολάβησαν περίπου δέκα λεπτά από τη στιγμή που το παιδί ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του μέχρι να εντοπιστεί αναίσθητο στο σιντριβάνι.