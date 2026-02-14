Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες γιορτές, που διχάζει ανάμεσα σε «πιστούς» και σε όσους την προσπερνούν αδιάφορα.

Για την αγορά της Αθήνας, ωστόσο, αποτελεί μία από τις πιο παραγωγικές περιόδους του έτους. Είτε κάποιος πιστεύει στο έθιμο είτε όχι, για ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα δώρων η 14η Φεβρουαρίου σημαίνει δημιουργικότητα, αυξημένη κίνηση και χαμόγελα. Οι επαγγελματίες της πόλης περιγράφουν στο Orange Press Agency μια γιορτή που, πέρα από το εμπορικό της σκέλος, φέρνει μαζί της αισιοδοξία και όμορφες ανθρώπινες ιστορίες.

Η προετοιμασία στα ανθοπωλεία

Η Πηνελόπη, από το πόστο της σε ανθοπωλείο, εξηγεί μιλώντας στην κάμερα του Orange Press, ότι ο σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί χρόνο και αφοσίωση. «Σίγουρα προετοιμαζόμαστε γιατί είναι μεγάλη γιορτή ο έρωτας και γενικά όλη τη βδομάδα στολίζουμε καρδούλες, παίρνουμε τα φυτά μας και τις τελευταίες δύο μέρες κάνουμε φουλ προετοιμασία για μπουκέτα και παραγγελίες» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ζήτηση καλύπτει όλο το φάσμα των πελατών, καθώς «όλοι οι άντρες, γυναίκες, παντρεμένοι, ζευγάρια, έχει ποικιλία αυτή η γιορτή». Οι προτιμήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε κλασικές αλλά και πιο ιδιαίτερες επιλογές. «Κόκκινο τριαντάφυλλο επί το πλείστον, τουλίπες που είναι τα αγαπημένα, καρδούλες και λουλούδια εποχής» σημειώνει η Πηνελόπη, υπογραμμίζοντας την ευχάριστη πλευρά της δουλειάς της.

«Δεν ξέρω αν είναι μόνο για μια μέρα, πάντως εκείνη τη μέρα όλοι θέλουν να προσφέρουν κάτι. Εντάξει, έχουμε και δουλειά που είναι ευχάριστο για μας, αλλά είναι και μια ωραία γιορτή και είναι όμορφο όλο αυτό» καταλήγει.

«Στιγμές που προσπαθούμε να τις πιάσουμε»

Στην οδό Ιπποκράτους, η Ευτυχία, ιδιοκτήτρια καταστήματος κεραμικών, δίνει μια πιο εσωτερική διάσταση στην ημέρα. «Ευτυχία είναι να κάνεις το καλύτερο που μπορείς την κάθε στιγμή με τα μέσα που διαθέτεις. Η ευτυχία δεν επιμηκύνεται, είναι κάτι στιγμές, οπότε προσπαθούμε να τις πιάσουμε» δηλώνει.

Αν και το κατάστημά της διαθέτει κεραμικά με καρδιές όλο τον χρόνο, η ίδια παραδέχεται πως «τώρα τις έχουμε τονίσει λίγο λόγω της ημέρας για να φαίνονται περισσότερο», χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα μεγάλη αύξηση της δουλειάς. Με εμπειρία 18 ετών στον χώρο, έχει γίνει μάρτυρας συγκινητικών κινήσεων.

«Μου έχει ζητήσει μια κοπέλα μια φορά τριακόσιες εξήντα πέντε καρδούλες, δικής μας έμπνευσης, να τις κάνει δώρο στον σύντροφό της που έκλειναν έναν χρόνο μαζί» αφηγείται. Το μήνυμα που συνόδευε το δώρο έγραφε «τριακόσιες εξήντα πέντε μέρες έως το πάντα», αποδεικνύοντας πως οι δημιουργίες της μπορούν να χρησιμοποιηθούν «σαν μια ευχή, σαν κάτι παραπάνω» για όσους τιμούν τη μέρα των ερωτευμένων.

Το «σ’ αγαπώ» με λίγη γλύκα

Στα ζαχαροπλαστεία, η δημιουργικότητα «χτυπάει κόκκινο» με ειδικά σχεδιασμένα εδέσματα. Η Βασιλική περιγράφει τον παλμό, όπου οι πάστες σε σχήμα καρδιάς έχουν την τιμητική τους. «Έχουμε διάφορα γλυκά και έχουμε φτιάξει και πάστες ιδιαίτερα για αυτή τη μέρα, διάφορες γεύσεις σε σχήμα καρδιά για τους ερωτευμένους» εξηγεί.

Το κοινό, σύμφωνα με την ίδια, αναζητά το δώρο που θα κάνει τη διαφορά, είτε πρόκειται για τούρτες με «πιο στρογγυλή όψη καρδιάς» είτε για μικρότερες εκπλήξεις. Ιδιαίτερη ζήτηση έχουν και τα διακοσμημένα μπισκότα. «Σίγουρα κάποια μπισκοτάκια που έχουμε, που έχουν πάνω και σχεδιάκια με ερωτευμένους, τα επιλέγουν πολλοί» σημειώνει η Βασιλική.

Η ίδια στέκεται ιδιαίτερα στην επικοινωνία με τους πελάτες. «Προσπαθούσαν να επιλέξουν το πιο κατάλληλο για το ταίρι τους και είναι πολύ ωραίες οι κουβέντες με τους πελάτες» αναφέρει, δίνοντας το στίγμα μιας ημέρας που, αν μη τι άλλο, προάγει τη γλυκύτητα στις ανθρώπινες σχέσεις.