Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, πολυτελή δώρα και έντονες εκδηλώσεις αγάπης μπορεί να φαίνονται ως ρομαντικές κινήσεις, ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς, ενδέχεται να αποτελούν σημάδια ελεγκτικής συμπεριφοράς και όχι πραγματικής αγάπης.

Η σύμβουλος διαζυγίων Nawal Houghton επισημαίνει ότι ο Φεβρουάριος είναι περίοδος αιχμής για αυτό που περιγράφει ως «πολύ καλές για να είναι αληθινές» τοξικές σχέσεις. Οι διαδικτυακές αναζητήσεις που σχετίζονται με χωρισμούς, αμφιβολίες και συναισθηματική σύγχυση αυξάνονται σημαντικά αυτόν τον μήνα.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου συχνά λειτουργεί ως καταλύτης που φέρνει στην επιφάνεια προϋπάρχουσες συναισθηματικές ανισορροπίες. Δεν δημιουργεί απαραίτητα προβλήματα, αλλά αποκαλύπτει όσα ήδη υπάρχουν στις σχέσεις.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προειδοποιητικά σημάδια αυτής της περιόδου είναι το λεγόμενο love bombing. Η Houghton, ιδρύτρια του www.yourdivorcecoach.org.uk, εξηγεί ότι η συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί ιδανικό «κάλυμμα» για ανθυγιεινά μοτίβα, καθώς η κοινωνία αναμένει υπερβολικό ρομαντισμό. Όπως σημειώνει, «η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ενισχύει αυτό που υπάρχει ήδη — αγάπη ή συναισθηματική ανισορροπία. Η ένταση μπορεί να μοιάζει ρομαντική, αλλά δεν είναι πάντα ασφαλής».

Τι είναι το Love Bombing και γιατί κορυφώνεται τον Φεβρουάριο

Το love bombing περιγράφει τη συμπεριφορά κατά την οποία κάποιος κατακλύζει τον σύντροφό του με υπερβολική προσοχή, στοργή και μεγάλα ρομαντικά χειρονομίες, όχι για να δημιουργήσει ουσιαστική σύνδεση, αλλά για να επιταχύνει τη συναισθηματική εξάρτηση και τον έλεγχο.

Περιλαμβάνει υπερβολικά δώρα, συνεχή μηνύματα και πρόωρες δηλώσεις αγάπης που παρουσιάζονται ως «πάθος». Όπως εξηγεί η Houghton, «το love bombing μοιάζει αρχικά μεθυστικό, αλλά έχει να κάνει με δύναμη, όχι με συντροφικότητα».

Η ημέρα αυτή καθιστά τη συμπεριφορά δύσκολα αναγνωρίσιμη, καθώς οι μεγάλες κινήσεις θεωρούνται φυσιολογικές και η συναισθηματική ένταση εξιδανικεύεται. Πολλές γυναίκες αγνοούν τη δυσφορία τους πιστεύοντας ότι θα έπρεπε να αισθάνονται τυχερές.

Η Houghton εξηγεί ότι στις υγιείς σχέσεις η στοργή προσφέρει ασφάλεια και σταθερότητα, όχι σύγχυση. Όταν η ένταση αντικαθιστά τη συνέπεια, η ρομαντική ενέργεια γίνεται αποσταθεροποιητική. Πολλές γυναίκες περιγράφουν εναλλαγές ανάμεσα σε ενθουσιασμό και άγχος, ειδικά όταν η έντονη αγάπη ακολουθείται από ψυχρότητα ή κριτική.

Πέντε προειδοποιητικά σημάδια ότι βιώνετε love bombing

1. Όλα φαίνονται υπερβολικά έντονα, πολύ νωρίς. Γίνεται λόγος για «για πάντα» πριν υπάρξει πραγματική γνωριμία.

2. Οι μεγάλες χειρονομίες αντικαθιστούν την ουσιαστική επικοινωνία και τη συνέπεια στην καθημερινότητα.

3. Υπάρχει πίεση για γρήγορη δέσμευση ή συναισθηματική εξάρτηση.

4. Εναλλαγή υπερβολικής στοργής με αποστασιοποίηση ή κριτική.

5. Ο έλεγχος παρουσιάζεται ως φροντίδα, με φράσεις τύπου «σ’ αγαπώ τόσο πολύ» που κρύβουν ζήλια ή ενοχές.

Όπως υπογραμμίζει η Houghton, «αν η στοργή μοιάζει καταπιεστική αντί για καθησυχαστική, αυτό είναι κόκκινο πανί».

Love bombing ή αληθινό πάθος; Πώς να ξεχωρίσετε

Η Houghton εξηγεί ότι ο Φεβρουάριος συχνά θολώνει τη διάκριση ανάμεσα στο love bombing και το πραγματικό πάθος, γι’ αυτό πολλοί δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τη διαφορά.

Όπως λέει, «το αληθινό πάθος αναπτύσσεται σταδιακά και νιώθεται ασφαλές. Σέβεται τα όρια και παραμένει σταθερό ακόμη κι όταν η έξαψη υποχωρεί. Το love bombing, αντίθετα, τρέφεται από την ένταση, την ασάφεια και την ανάγκη διαρκούς επιβεβαίωσης».

Η υγιής αγάπη, προσθέτει, δεν αφήνει τον άνθρωπο με άγχος ή αμφιβολίες. «Η πραγματική οικειότητα είναι ήρεμη, αμοιβαία και γειωμένη».

Γιατί πολλοί αγνοούν τα σημάδια

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εντείνουν την πίεση. Όπως σημειώνει η Houghton, «όταν οι οθόνες γεμίζουν με ροδοπέταλα, κοσμήματα και ταξίδια, γίνεται δύσκολο να εμπιστευθείς το ένστικτό σου. Πολλές γυναίκες πείθουν τον εαυτό τους ότι είναι υπερβολικές, αντί να ακούσουν τη φωνή που τους λέει ότι κάτι δεν πάει καλά».

Η ίδια προσθέτει: «Η δυσφορία είναι συχνά διαίσθηση, όχι φόβος». Για πολλές γυναίκες, ο Φεβρουάριος δεν σημαίνει ρομαντισμό, αλλά διαύγεια — τη στιγμή που αρχίζουν να αναρωτιούνται αν αυτό που ζουν είναι αγάπη ή κάτι που τις κάνει να νιώθουν μικρότερες και πιο αβέβαιες.

Τι να θυμάστε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η αγάπη δεν μετριέται από την ένταση ή την ταχύτητά της, αλλά από τη συνέπεια, την ασφάλεια, τον σεβασμό και το πώς νιώθουμε όταν σβήνουν τα φώτα του ενθουσιασμού.

Όπως καταλήγει η Houghton, «αν η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε αφήνει με άγχος ή σύγχυση, αυτό δεν είναι ρομαντισμός — είναι πληροφορία. Εμπιστεύσου το ένστικτό σου· συχνά αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα πριν το μυαλό την παραδεχθεί. Αν κάτι φαίνεται λάθος, μην το αγνοείς. Η πραγματική αγάπη δεν σε κάνει να νιώθεις μικρή, αβέβαιη ή φοβισμένη, ούτε καν την πιο ρομαντική ημέρα του χρόνου».

