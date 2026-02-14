Ριζικές αλλαγές φέρνει από την 1η Ιουλίου το νέο καθεστώς στις διαδικτυακές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε ισχύ η επιβολή ελάχιστου τελωνειακού δασμού ύψους τριών ευρώ ανά κατηγορία αντικειμένου για κάθε δέμα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια καταναλωτές που προτιμούν ασιατικές πλατφόρμες, καθώς το συνολικό κόστος των παραγγελιών τους θα αυξηθεί αισθητά.

Το κλειδί της νέας ρύθμισης βρίσκεται στον διαχωρισμό των προϊόντων εντός του ίδιου δέματος. Η χρέωση των τριών ευρώ θα εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε δασμολογική κατηγορία, γεγονός που μπορεί να πολλαπλασιάσει την τελική επιβάρυνση.

Η «κρυφή» παγίδα

Για παράδειγμα, αν ένα πακέτο περιέχει μία μεταξωτή μπλούζα και δύο μάλλινες, ο παραλήπτης θα πληρώσει 3 ευρώ για το μετάξι και επιπλέον 3 ευρώ για το μαλλί, ανεβάζοντας το κόστος στα 6 ευρώ. Αν στο ίδιο δέμα υπάρχει και ηλεκτρονική συσκευή, ο συνολικός δασμός θα φτάνει τα 9 ευρώ, ανεξάρτητα από τη χαμηλή αρχική αξία των προϊόντων.

Η οικονομική διάσταση είναι σημαντική. Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα καταφθάνουν καθημερινά 50 έως 60 χιλιάδες δέματα με μέση αξία από 30 έως 35 ευρώ το καθένα. Ο συνολικός τζίρος αυτών των εισαγωγών εκτιμάται ότι άγγιξε τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, οι εισαγωγές δεμάτων μικρής αξίας στην ΕΕ παρουσίασαν ραγδαία αύξηση, φτάνοντας τα 5,8 δισεκατομμύρια το περασμένο έτος, έναντι 4,6 δισεκατομμυρίων το 2024.

Ανησυχία στην αγορά

Ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενδέχεται να χάσουν 15-20% από το μερίδιο της αγοράς τους. Το φαινόμενο αυτό, όπως σημείωσε, μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο ελληνικών ηλεκτρονικών και φυσικών καταστημάτων και σε σημαντική απώλεια θέσεων εργασίας.

Ζήτημα ασφάλειας προϊόντων

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα των αρχών σχετικά με την ποιότητα των εισαγόμενων προϊόντων. Από τον έλεγχο 20.000 παιχνιδιών και μικροσυσκευών από τρίτες χώρες, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από τα μισά δεν πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας της ΕΕ, ενώ το 80% των δειγμάτων κρίθηκε επικίνδυνο για τους καταναλωτές.