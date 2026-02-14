Στη Λευκωσία βρέθηκε χθες, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPSCO), που διεξήχθη στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μεταξύ των βασικών επαφών της κ. Μιχαηλίδου στη Λευκωσία ήταν η συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Ιωάννου, αρμόδιο για θέματα Στέγασης, παρουσία και του πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Ιωάννη Κόλλια. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε ο κοινός προβληματισμός Ελλάδας και Κύπρου για τη στεγαστική πίεση που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συζήτηση τέθηκαν οι πολιτικές για την ενίσχυση της προσιτής στέγασης, η ανάγκη αύξησης του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Η Ελλνίδα υπουργός ανέδειξε τη σημασία της στέγασης ως θεμελιώδους πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλλά και ως κρίσιμου παράγοντα για τη δημογραφική ανθεκτικότητα και την κοινωνική κινητικότητα, σημειώνοντας ότι το ζήτημα της κατοικίας έχει πλέον αναδειχθεί σε κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα. «Διαμορφώνουμε πολιτικές που θα διασφαλίζουν ότι κάθε νέος άνθρωπος θα μπορεί να κάνει το δικό του ξεκίνημα, κάθε οικογένεια θα αισθάνεται ασφάλεια και κάθε πολίτης θα έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία, καθώς και σε ποιοτικές υπηρεσίες γενικότερα», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Άτυπου EPSCO, η υπουργός συμμετείχε στην Ολομέλεια για τη διαμόρφωση της πρώτης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής κατά της Φτώχειας, όπου παρουσίασε την ελληνική προσέγγιση που συνδυάζει την εισοδηματική στήριξη με τη βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και την ενεργή ένταξη στην αγορά εργασίας. «Η αντιμετώπιση της φτώχειας δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαχείρισή της, αλλά απαιτεί δομικές και βιώσιμες λύσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα», τόνισε, μεταξύ άλλων, η κ. Μιχαηλίδου.

Στη δεύτερη θεματική Ολομέλεια, με αντικείμενο την ανθρωποκεντρική μακροχρόνια φροντίδα ως μοχλό ενεργού γήρανσης, επεσήμανε ότι η ενεργός γήρανση αποτελεί βασικό πυλώνα της απάντησης στο δημογραφικό ζήτημα. Παρουσίασε παρεμβάσεις που ενισχύουν την αυτονομία και την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων, με έμφαση στις κοινοτικές υπηρεσίες φροντίδας και στην ψηφιακή ενδυνάμωση ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία.

Στο πλαίσιο των επαφών της στη Λευκωσία, η κ. Μιχαηλίδου είχε, επίσης, συνάντηση με την υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας της Κύπρου, Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, επιβεβαιώνοντας τη στενή και διαχρονική συνεργασία των δύο χωρών σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ενώ αντάλλαξε απόψεις με εκπροσώπους ευρωπαϊκών κοινωνικών οργανώσεων.

Η παρουσία της κ. Μιχαηλίδου στο Άτυπο Συμβούλιο EPSCO ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών, με έμφαση στη στέγαση, την κοινωνική συνοχή, την καταπολέμηση της φτώχειας και την ενεργό γήρανση.