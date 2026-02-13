Στο πλαίσιο των προσπαθειών της με στόχο την προσέλκυση επίδοξων κατασκόπων στην Κίνα, η CIA δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο στο YouTube που απευθύνεται σε δυσαρεστημένους αξιωματικούς των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων. Θεωρείται βέβαιο πως η κίνηση αυτή θα προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Πεκίνου.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο κανάλι της CIA στο YouTube, παρουσιάζει κάποιον που υποδύεται έναν κινέζο αξιωματικό ο οποίος αποφασίζει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ επειδή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Δείχνει τον «αξιωματικό» στο σπίτι με την οικογένειά του, στη συνέχεια να οδηγεί υπό καταρρακτώδη βροχή, προτού πάρει έναν φορητό υπολογιστή και αρχίσει να πληκτρολογεί: «Επέλεξα αυτόν τον δρόμο» για «να αγωνιστώ για την οικογένειά μου και τη χώρα μου».

Το συνοδευτικό κείμενο στην κινεζική γλώσσα ενθαρρύνει τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην Κίνα, καθώς και σε άλλους τομείς. «Έχετε πληροφορίες για υψηλόβαθμους κινέζους αξιωματούχους; Είστε αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων ή έχετε δεσμούς με τις ένοπλες δυνάμεις; Εργάζεστε σε υπηρεσίες πληροφοριών, διπλωματίας, οικονομικών, επιστημών ή προηγμένης τεχνολογίας ή έχετε σχέσεις με άτομα που εργάζονται σε αυτούς τους τομείς;», αναφέρει το μήνυμα. «Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια», συνεχίζει, προτρέποντας τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν με τη CIA «με ασφάλεια» μέσω του δικτύου κρυπτογράφησης Tor.

Πέρυσι η CIA είχε δημοσιοποιήσει αρκετά βίντεο που, σύμφωνα με τον διευθυντή Τζον Ράτκλιφ, αποσκοπούσαν στη «στρατολόγηση κινέζων αξιωματούχων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ». Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τα είχε καταδικάσει ως «πολιτική προβοκάτσια».

Το νέο βίντεο της CIA δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την καρατόμηση του κινέζου στρατηγού Τσανγκ Γιουσιά, το όνομα του οποίου εμπλέκεται σε υπόθεση διαφθοράς.