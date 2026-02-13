Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του ηθοποιού Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, σε ηλικία μόλις 48 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Η απώλειά του συγκίνησε εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, που παρακολουθούσαν τη σειρά “Dawson’s Creek” όπου ο καλλιτέχνης υποδυόταν στη δεκαετία του ’90 τον «Ντόσον Λίρι».

Ο φίλος του ηθοποιού, Αλφόνσο Ριμπέιρο δημοσίευσε μια σπαρακτική φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ . Σε αυτή, αποχαιρετά τον αγαπημένο του φίλο, κρατώντας τον αγκαλιά και ακουμπώντας τρυφερά το κεφάλι του στο δικό του.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τη σύζυγο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Κίμπερλι, λίγα μόλις λεπτά πριν του πει το «τελευταίο αντίο». «Η τελευταία μου στιγμή ήταν που τον έκανα να γελάσει για τελευταία φορά. Ήδη μου λείπει πραγματικά» ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Dawson’s Creek – που προβλήθηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο «Νεανικές ανησυχίες» – και Varsity Blues, έφυγε από τη ζωή έχοντας δώσει με αξιοπρέπεια τη μάχη του με την ασθένεια.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγός του. Όπως έγραψε στο Instagram: «Ο αγαπημένος μας James David Van Der Beek πέθανε ήρεμα σήμερα το πρωί. Αντιμετώπισε τις τελευταίες μέρες του με θάρρος, πίστη και χάρη… Προς το παρόν ζητάμε ιδιωτικότητα καθώς θρηνούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδερφό και φίλο».

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει τη διάγνωσή του τον Νοέμβριο του 2024, σε συνέντευξή του στο περιοδικό People. Τότε είχε δηλώσει: «Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου. Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και λαμβάνω μέτρα για να την επιλύσω, με την υποστήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου. Υπάρχει λόγος αισιοδοξίας και νιώθω καλά».