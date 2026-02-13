Η μεταναστευτική πολιτική της Ελβετίας βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο, καθώς τον Ιούνιο οι πολίτες θα κληθούν σε δημοψήφισμα για πρωτοβουλία της δεξιάς λαϊκιστικής παράταξης που επιδιώκει να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια κατοίκους έως το 2050.

Την πρόταση προωθεί το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP/UDC), το οποίο υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη μετανάστευση επιβαρύνει τις υποδομές, την αγορά κατοικίας, το περιβάλλον και το κοινωνικό κράτος. Σύμφωνα με το κείμενο της πρωτοβουλίας, εάν ο πληθυσμός πλησιάσει το καθορισμένο όριο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να λάβει αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της εισροής αλλοδαπών και των αιτήσεων ασύλου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας των εσωτερικών μέτρων, η πρόταση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης ή ακόμη και καταγγελίας διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά τις σχέσεις Βέρνης–Βρυξελλών και την ελβετική οικονομία, η οποία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε ξένο εργατικό δυναμικό.

Το ζήτημα της μετανάστευσης αποτελεί διαχρονικά σημείο έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Ελβετία, όπου το σύστημα άμεσης δημοκρατίας επιτρέπει τη συχνή προσφυγή στις κάλπες για κρίσιμα ζητήματα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα δείξει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει η χώρα σε μια περίοδο όπου το μεταναστευτικό κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα.