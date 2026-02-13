Για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στην εθνική Νιγηρίας, ο Σίριλ Ντέσερς ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και τρέξιμο στο γήπεδο. Πάντως θα χρειαστεί χρόνος μέχρι ο έμπειρος επιθετικός του Παναθηναϊκού να επανέλθει στην αγωνιστική δράση, κάτι που αναμένεται στο τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος. Ο Ρενάτο Σάντσες ταλαιπωρείται από ίωση και όλα δείχνουν ότι θα απουσιάσει από τον κυριακάτικο εντός έδρα αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΛ.

Ατομικό ακολούθησαν οι Πελίστρι, Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκαναν οι Τσιριβέγια, Σισοκό και Κώτσιρας.