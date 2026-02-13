Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας έρχεται στο Discord, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι όλοι οι χρήστες θα χρειαστεί να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους για να διατηρήσουν πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Discord, από τις αρχές Μαρτίου όλοι οι λογαριασμοί θα μεταφερθούν αυτόματα σε ρυθμίσεις «εφήβων από προεπιλογή», με στόχο –όπως αναφέρει η εταιρεία– να προσφέρει «μια ασφαλέστερη και πιο inclusive εμπειρία» σε άτομα ηλικίας 13 έως 18 ετών. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι ορισμένες κοινότητες θα έχουν προεπιλεγμένο όριο ηλικίας, ενώ συγκεκριμένα περιεχόμενα δεν θα είναι διαθέσιμα χωρίς επιβεβαίωση ενηλικιότητας. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν φίλτρα για ευαίσθητα πολυμέσα, τα οποία δεν θα μπορούν να αποθολωθούν πριν επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του χρήστη.

Επιπλέον, η πλατφόρμα θα εμφανίζει προειδοποίηση όταν κάποιος λάβει αίτημα φιλίας από άτομο που ενδέχεται να μη γνωρίζει. Τα μηνύματα από μη συνδεδεμένους χρήστες θα μεταφέρονται αυτόματα σε ξεχωριστό φάκελο εισερχομένων, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο προστασίας.

Παγκόσμια εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων

Παρόμοια μέτρα έχουν ήδη υιοθετηθεί σε χώρες όπως η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη φορά, όμως, το Discord επεκτείνει τους περιορισμούς σε ολόκληρη τη βάση χρηστών του, που ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως.

Για την επιβεβαίωση ενηλικιότητας, οι χρήστες θα μπορούν είτε να χρησιμοποιήσουν τις ενσωματωμένες λειτουργίες εκτίμησης ηλικίας μέσω βίντεο selfie, είτε να υποβάλουν ένα έγγραφο ταυτότητας σε συνεργάτες της εταιρείας. Το Discord σημειώνει ότι εργάζεται και σε επιπλέον μεθόδους επαλήθευσης που θα ανακοινωθούν στο μέλλον.

Ανησυχίες για την ασφάλεια δεδομένων

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι η διαδικασία είναι ασφαλής, ωστόσο η ανακοίνωση έρχεται λίγους μήνες μετά την παραβίαση δεδομένων που οδήγησε στη διαρροή 70.000 κυβερνητικών ταυτοτήτων το περασμένο φθινόπωρο. Το Discord υποστηρίζει ότι έχει ενισχύσει τους ελέγχους ασφαλείας του και ότι οι συνεργάτες του διαγράφουν τα έγγραφα «γρήγορα», συχνά αμέσως μετά την επιβεβαίωση.

Η επιλογή του βίντεο selfie θεωρείται πιο ασφαλής, καθώς –όπως επισημαίνει η εταιρεία– η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται απευθείας στη συσκευή του χρήστη.