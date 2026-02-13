Μείωση 5,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 0,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 9,3%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,2%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,5% τον Δεκέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,8% σε σύγκριση με τον γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι μείωσης 2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.