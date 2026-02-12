Η Βαλένθια επέβαλε τον ρυθμό της και επικράτησε της Βιλερμπάν με 82-67 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, βασίζοντας την επιτυχία της στην πίεση και τη συνέπεια στην άμυνα. Το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ ανέβηκε στο 18-10, ενώ οι Γάλλοι παρέμειναν στην τελευταία θέση με 7-21.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά από το ξεκίνημα και προηγήθηκαν 19-9 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με τους Ντάριους Τόμπσον και Κάμερον Τέιλορ να δίνουν λύσεις στην επίθεση. Η Βιλερμπάν αντέδρασε προσωρινά, μειώνοντας σε 22-17 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στη δεύτερη περίοδο, η Βαλένθια ανέβασε ακόμη περισσότερο την ένταση στην άμυνα και βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια, σουτάροντας με εξαιρετικά ποσοστά (9/17 τρίποντα). Έτσι, «έχτισε» διψήφια διαφορά (37-23 στο 16’) και πήγε στα αποδυτήρια στο +11 (44-33), παρά την καλή ευστοχία των φιλοξενούμενων από τα 6,75μ.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η εικόνα δεν άλλαξε. Η πίεση των Ισπανών δυσκόλευε σημαντικά τη δημιουργία της Βιλερμπάν, με τη διαφορά να φτάνει ακόμα και στο +17 (57-40), χάρη στους Τόμπσον, Τέιλορ και τη βοήθεια του Μοντέρο.

Οι Γάλλοι στηρίζονταν κυρίως στον Έντγουιν Τζάκσον για σκορ, γεγονός που τους έκανε μονοδιάστατους επιθετικά. Η Βαλένθια διατήρησε με άνεση το προβάδισμα μέχρι το φινάλε (76-59 στο 35’) και έφτασε σε μια καθαρή και δίκαιη νίκη.