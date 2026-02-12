Δημοφιλή
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας
Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στο φινάλε. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σημαντική ώθηση στους Πειραιώτες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Η regular season μπαίνει στην τελική της ευθεία και το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι γεμάτο προκλήσεις, με […]
Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας 92-86: Κυρίαρχος στο ΣΕΦ και φουλ για πλεονέκτημα έδρας
Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη Euroleague, επικρατώντας στο ΣΕΦ του Ερυθρού Αστέρα με 92-86 σε μια δυνατή «ερυθρόλευκη» μονομαχία. Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες έφτασαν τις 10 επιτυχίες στα τελευταία 12 παιχνίδια τους στη διοργάνωση. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 18-9, έχοντας και ένα ματς λιγότερο (κόντρα στη Φενέρ […]
«Φοβερή Εφές: Σάρωσε τη Βίρτους με 31 πόντους διαφορά!»
Η Αναντολού Εφές δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Βίρτους Μπολόνια, επικρατώντας άνετα στην Κωνσταντινούπολη με 91-60. Η πρώτη περίοδος δεν προμήνυε την πλήρη κυριαρχία των γηπεδούχων, καθώς οι δύο ομάδες ήταν κοντά στο σκορ (16-15 στο 7’). Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 22-19 για την Εφές, με τη Βίρτους να παραμένει ανταγωνιστική. Στην αρχή της δεύτερης […]
Αντετοκούνμπο: Εκτός All Star Game, αλλά στο «τιμόνι» της ομάδας των Celebrities
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα συμμετάσχει ως παίκτης στο φετινό All Star Game, καθώς τις τελευταίες τρεις εβδομάδες αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και συνεχίζει την αποθεραπεία του. Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν επίσημα ότι ο Έλληνας σταρ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, προετοιμάζοντας την επιστροφή του στα παρκέ. Παρά την απουσία του από τον αγώνα των […]