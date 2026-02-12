Ο Ολυμπιακός πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και στο φινάλε. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει σημαντική ώθηση στους Πειραιώτες ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.

Η regular season μπαίνει στην τελική της ευθεία και το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι γεμάτο προκλήσεις, με δυνατές αναμετρήσεις εντός και εκτός έδρας που θα κρίνουν την τελική κατάταξη.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

29η αγωνιστική: Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός (25/02, 20:00)

30η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (06/03, 21:15)

34η αγωνιστική: Παρί – Ολυμπιακός (10/03, 21:45)*

31η αγωνιστική: Μονακό – Ολυμπιακός (13/03, 20:30)

Εξ αναβολής (14η αγωνιστική): Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17/03, 21:15)

32η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Μπασκόνια (19/03, 21:15)

33η αγωνιστική: Βαλένθια – Ολυμπιακός (24/03, 21:30)

35η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (03/04, 21:00)

36η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15)

37η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (09/04, 21:05)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

Η μάχη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα αναμένεται έντονη μέχρι την τελευταία αγωνιστική.