Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, πραγματοποιούν αυτή την ώρα κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Η συζήτηση διεξάγεται πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα και την ευαισθησία των θεμάτων που εξετάζονται.

Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε επαφές στο Blair House με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και με τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.

Η ατζέντα της συνάντησης

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου αναμένεται να πιέσει τον Τραμπ ώστε οι αμερικανικές συνομιλίες με την Τεχεράνη να επεκταθούν πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στόχος είναι να συμπεριληφθούν περιορισμοί στο πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας, καθώς και σε ζητήματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ασφάλεια.

Πρόκειται για την έβδομη κατά σειρά συνάντηση των δύο ηγετών. Ο Νετανιάχου επιδιώκει να αφήσει το στίγμα του στον επόμενο γύρο των αμερικανικών επαφών με την Τεχεράνη, αμέσως μετά τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν.

Εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Ο Τραμπ έχει απειλήσει ανοιχτά με στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί με αντίποινα, αυξάνοντας τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη σταθερή του στήριξη προς το Ισραήλ, τονίζοντας πως η Ουάσιγκτον παραμένει ακλόνητος σύμμαχος της χώρας.

Η στάση του Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε την Τρίτη, ο Τραμπ κινήθηκε στη λογική του «μαστιγίου και του καρότου». Αν και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Ιράν επιθυμεί πραγματικά μια συμφωνία, δεν δίστασε να επαναλάβει την προειδοποίησή του: αν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμβιβαστεί, τα «πολύ σκληρά μέτρα» παραμένουν πάνω στο τραπέζι.