Σοβαρό ενδεχόμενο αναβολής αντιμετωπίζει το Copa Africa του 2027, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ετοιμότητα των χωρών που έχουν αναλάβει τη διοργάνωση. Κένυα, Τανζανία και Ουγκάντα είχαν επιλεγεί για να φιλοξενήσουν από κοινού το τουρνουά, ωστόσο δημοσίευμα του Guardian επισημαίνει σημαντικά κενά στις υποδομές και στην οργανωτική προετοιμασία.

Το τουρνουά προβλέπεται να διεξαχθεί με τη συμμετοχή 24 ομάδων σε 10 πόλεις, γεγονός που αυξάνει τις απαιτήσεις σε επίπεδο γηπέδων, μετακινήσεων και ασφάλειας. Ήδη, κατά τη διάρκεια του CHAN τον περασμένο Αύγουστο, είχαν παρουσιαστεί προβλήματα στη διαχείριση εισιτηρίων και στα μέτρα ασφαλείας, εντείνοντας τον προβληματισμό.

Παράλληλα, εκκρεμότητες υπάρχουν και στον προγραμματισμό, λόγω των προκριματικών του Μουντιάλ. Η Εκτελεστική Επιτροπή της CAF αναμένεται να εξετάσει το ζήτημα άμεσα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η μεταφορά της διοργάνωσης κατά έναν χρόνο, στο πλαίσιο του ευρύτερου ανασχεδιασμού των διοργανώσεων της Συνομοσπονδίας.