Ο Τόμας Φρανκ απολύθηκε κι επίσημα από την Τότεναμ μετά την ήττα από τη Νιούκαστλ με 2-1 το βράδυ της Τρίτης.

Ο 52χρονος Δανός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο των «σπερς», καθώς ενημερώθηκε πως η συνεργασία του με το κλαμπ λύεται. Ο Φρανκ είχε προσληφθεί το καλοκαίρι από την Τότεναμ, μετά τις εξαιρετικές σεζόν που είχε καταγράψει στον πάγκο της Μπρέντφορντ.

Παρόλα αυτά, η θητεία του στους Λονδρέζους δεν κύλησε ιδανικά, κυρίως στην Premier League. Εκεί όπου η ομάδα του βρίσκεται μόλις στο +5 από τη ζώνη του υποβιβασμού, πραγματοποιώντας κάκιστες εμφανίσεις και μετράει πολλά αρνητικά αποτελέσματα.

Με τον Φρανκ η Τότεναμ έχει ρεκόρ 7-8-11 στο πρωτάθλημα, ενώ έχει αποκλειστεί τόσο από το Carabao Cup όσο και από το FA Cup. Μοναδική διοργάνωση στην οποία τα πήγε καλά ήταν το Champions League, τερματίζοντας στην πρώτη οκτάδα της League Phase.

Η σταγόνα που… ξεχείλισε το ποτήρι ήρθε στο χθεσινό εντός έδρας ματς, όπου η Τότεναμ γνώρισε ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από τη Νιούκαστλ με 2-1.

Η επίσημη ανακοίνωση της Τότεναμ: