Με «καταιγιστικό» πρώτο ημίχρονο και αριθμητικό πλεονέκτημα από νωρίς, η Τότεναμ επικράτησε εύκολα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Ευκολότερο βράδυ δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί η Τότεναμ. Οι Λονδρέζοι «καθάρισαν» την υπόθεση νίκης από το πρώτο μέρος απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 27ο λεπτό λόγω αποβολής του Σβένσον. Το τελικό 2-0 έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των «πετεινών», που προέρχονταν από μόλις μία νίκη στα προηγούμενα οκτώ παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Το σύνολο του Τόμας Φρανκ μπήκε αποφασισμένο στο ματς και άνοιξε το σκορ στο 14’, στην πρώτη του τελική προσπάθεια, με τον Ρομέρο να σκοράρει με απευθείας σουτ έπειτα από πάσα του Οντομπερτ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο ευνοϊκά για τους γηπεδούχους στο 27’, όταν η Ντόρτμουντ έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Σβένσον για φάουλ στον Οντομπερτ, απόφαση που επικυρώθηκε μέσω VAR.

Η ανωτερότητα της Τότεναμ αποτυπώθηκε και στο σκορ στο 37’, όταν ο Σολάνκε με δυνατό σουτ, αφού πρώτα η μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι, έκανε το 2-0, ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος, οι Λονδρέζοι διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμά τους, είχαν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού και δεν επέτρεψαν στη Ντόρτμουντ να απειλήσει ουσιαστικά.

Με τη νίκη αυτή, η Τότεναμ ανέβηκε από την 11η στην 4η θέση με 14 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Αντίθετα, η Ντόρτμουντ υποχώρησε στην 11η θέση με 11 βαθμούς.

ΣΚΟΡΕΡ: 14’ Ρομέρο, 37’Σολάνκε

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

TOTENAM: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Ουντότζιε, Σιμόν, Μπέργκβαλ (63’ Μπάιφιλντ), Όντομπερτ, Σίμονς, Σπενς, Σολάνκε (70΄Κόλο Μουανί).

ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Μπενσεμπαϊνί, Σλότερμπεκ, Άντον, Σβένσον, Ενμεσά (64’ Τσουκουεμέκα), Μπέλιγχαμ, Κόουτο (76’ Μπάιερ), Αντεγέμι (65’ Σίλβα), Μπραντ (46’ Ρίερσον), Γκιρασί (46’ Εμρέ Τζαν)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Τότεναμ

28/1: Μπορούσια Ντόρτμουντ-Ιντερ