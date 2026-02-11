Η Samsung εντάχθηκε στην περιορισμένη κατηγορία των κατασκευαστών με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ενεργές συσκευές, σύμφωνα με στοιχεία της Counterpoint Research. Το ορόσημο επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια παρουσία της νοτιοκορεατικής εταιρείας στην παγκόσμια αγορά smartphones.

Η Samsung είναι μόλις ο δεύτερος κατασκευαστής που ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο, μετά την Apple. Μαζί, οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 44% όλων των ενεργών smartphones διεθνώς.

Η Apple κατέχει περίπου το 25% της παγκόσμιας εγκατεστημένης βάσης, ενώ η Samsung περίπου το 20%. Κανένας άλλος κατασκευαστής δεν πλησιάζει αυτά τα επίπεδα.

Όπως δήλωσε ο Tarun Pathak, Διευθυντής Έρευνας στην Counterpoint Research, μόνο οι δύο εταιρείες έχουν ξεπεράσει το όριο του ενός δισεκατομμυρίου ενεργών συσκευών, στοιχείο που αποτυπώνει την ικανότητά τους να διατηρούν τους χρήστες τους ενεργούς σε βάθος χρόνου.

Η απόσταση μεταξύ των δύο ηγετών και της υπόλοιπης αγοράς παραμένει σημαντική. Οι Xiaomi, OPPO και Vivo έχουν ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια ενεργές συσκευές η καθεμία, ωστόσο απέχουν από το επίπεδο του ενός δισεκατομμυρίου.

Στους οκτώ κορυφαίους κατασκευαστές περιλαμβάνονται επίσης ο Transsion, η Huawei και η Honor, με περισσότερες από 200 εκατομμύρια ενεργές συσκευές έκαστος, αν και με περιορισμένη παρουσία στο premium τμήμα άνω των 600 δολαρίων.

Η κυριαρχία της Apple βασίζεται στην premium τοποθέτηση και στο ενσωματωμένο οικοσύστημά της. Αντίθετα, η Samsung έχει επιλέξει στρατηγική κάλυψης ολόκληρου του φάσματος τιμών, από βασικές έως κορυφαίες συσκευές, σε σχεδόν όλες τις γεωγραφικές αγορές.

Σύμφωνα με τον Karn Chauhan, Senior Analyst της Counterpoint Research, η θέση της Samsung υποστηρίζεται από τη μακρόχρονη παρουσία της, το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων και την εκτεταμένη γεωγραφική εμβέλεια.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά smartphones έχει ωριμάσει. Η ενεργή βάση αυξήθηκε κατά μόλις 2% το 2025, καθώς οι κύκλοι αντικατάστασης πλησιάζουν τα τέσσερα χρόνια και η αγορά μεταχειρισμένων συσκευών ενισχύεται.

Σε αυτό το περιβάλλον, η διατήρηση πελατών αποκτά μεγαλύτερη σημασία από τις νέες πωλήσεις. Η Apple και η Samsung διατηρούν προβάδισμα χάρη στη μακροχρόνια υποστήριξη λογισμικού, την ανθεκτικότητα του υλικού και τα οικοσυστήματά τους.

Η Samsung αναμένεται να παρουσιάσει τη σειρά Galaxy S26 αργότερα μέσα στον μήνα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματός της μέσω νέων δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης και λειτουργιών λογισμικού.