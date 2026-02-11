Σε συνέντευξή της στην εκπομπή “15 Λεπτά” με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαχρήστο, η Φωτεινή Λατινοπούλου υιοθετεί μια σκληρή, απόλυτη ρητορική, μιλώντας για “εισβολή”, για ευθύνες της κυβέρνησης και για ένα οργανωμένο σύστημα συμφερόντων πίσω από τις ροές. Το πλαίσιο που θέτει δεν αφήνει περιθώρια γκρίζων ζωνών: πρόκειται, κατά την ίδια, για υπαρξιακό ζήτημα για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Με αιχμές κατά των ΜΚΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρόεδρος της “Φωνή Λογικής” περιγράφει τη μετανάστευση ως απειλή για την ασφάλεια και την εθνική συνοχή. Οι τοποθετήσεις της, που φτάνουν μέχρι την πρόταση επαναφοράς της θανατικής ποινής για διακινητές, διαμορφώνουν μια ατζέντα πλήρους αποτροπής και αυστηρής απομόνωσης όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα.

Για τη θανατική ποινή

«Γι αυτό ακριβώς και από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησα να επανεξεταστεί το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής για τα ειδεχθή εγκλήματα και για τους λαθροδιακινητές.»

«Υπάρχει μια εισβολή»

«Υπάρχει μια εισβολή. Εγώ θα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Εισβάλλουν στην πατρίδα μου. «Η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια και κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.»

«Η Ευρώπη υποφέρει από την λαθρομετανάστευση»

«Ότι φυσικά και σε όλη την Ευρώπη, γιατί όλη η Ευρώπη υποφέρει από την λαθρομετανάστευση. Η Ευρώπη είναι αυτή η οποία με δικές της πολιτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε το Ισλάμ μέσα στα σπλάχνα των κρατών μας, των εθνών μας. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε ισχυρή Ευρώπη, πρέπει να έχουμε ισχυρά έθνη κι όχι έθνη γεμάτα λαθρομετανάστες και Ισλάμ.»

«Γιατί προφανώς δεν θέλει να τα βάλει ούτε με τους λαθροδιακινητές, ούτε με τις ΜΚΟ. Γιατί εδώ έχει στηθεί μια καλά, μια καλή μπίζνα που από πίσω είναι τα χρήματα και το μόνο που θέλει είναι να συντηρείται αυτή η μπίζνα.»

«Σκούπα σε όλη την Ελλάδα, κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά»

«Σκούπα σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να κάνουμε κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά. Υπάρχουν και εγκαταστάσεις σε Γυάρο και Μακρόνησο. Και από εκεί και πέρα φεύγουν μόνο με διαδικασία απέλασης. Τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Τέλος τα επιδόματα, τέλος η στέγαση, τέλος τα σπίτια τα δωρεάν τέλος.»

«Μια χαρά θα τους ταΐζουμε και θα τους ποτίζουμε»

«Τους είπε κανείς, να μην τους ταΐζουμε και να μην τους ποτίζουμε. Μια χαρά θα τους ταΐζουμε και θα τους ποτίζουμε. Και έργο μπορεί να κάνουν και να κάνουν διάφορες εργασίες εκεί πέρα και να βοηθήσουν και στο σκάψουν, να κάνουν το νησί, να να γίνουν αυτό που θέλουν, να φροντίσουν και για την παραγωγή. Που λέτε να βάλουμε και καμιά ελιά εκεί πέρα. Αφού είναι καλοί για τις ελιές που λέει ο πρωθυπουργός. Μια χαρά δουλειά θα τους βρουν να κάνουν και από κει και πέρα θα φύγουν και θα πάνε πίσω στις χώρες τους ή σε τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης».

Ακολουθεί η συνέντευξη