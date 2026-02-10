Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο αεροπορικό βομβαρδισμό στον Ειρηνικό Ωκεανό τη Δευτέρα, εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους. Την επιχείρηση ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με το νέο πλήγμα, που γνωστοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας X, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 130, ενώ έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 38 σκάφη από την έναρξη της εκστρατείας. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα πλεούμενα ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών. Πρόκειται για το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα από την αρχή του έτους, μετά από εκείνα της 23ης Ιανουαρίου και της 5ης Φεβρουαρίου.

Αξιοσημείωτο στοιχείο του τελευταίου βομβαρδισμού αποτελεί η αναφορά του αμερικανικού στρατού σε έναν «επιζώντα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ειδοποιήθηκε «αμέσως» το λιμενικό σώμα για τη διεξαγωγή επιχείρησης «έρευνας και διάσωσης» στη θαλάσσια περιοχή.

Αμφισβητήσεις και αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης εκστρατείας, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει χειροπιαστές αποδείξεις ότι τα πλεούμενα που επλήγησαν εμπλέκονταν πράγματι σε παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Η νομιμότητα της επιχείρησης, η οποία επισήμως στοχεύει καρτέλ που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί πολιτικές αντιπαραθέσεις στην Ουάσιγκτον.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει χαρακτηρίσει τους βομβαρδισμούς αυτούς ως «εξωδικαστικές εκτελέσεις», εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στο διεθνές δίκαιο.

Επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Στο πλαίσιο του ίδιου επιχειρησιακού σχεδίου κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στη Βενεζουέλα και αιχμαλώτισαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του, στις 3 Ιανουαρίου, στην πρωτεύουσα Καράκας.

Το ζευγάρι κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή «τόνων κοκαΐνης» στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταφέρθηκαν σε αμερικανικό έδαφος, όπου τέθηκαν υπό κράτηση. Ο κ. Μαδούρο και η Σίλια Φλόρες δήλωσαν αθώοι στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ενώ η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 17 Μαρτίου.