Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη στήριξή του προς τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, εν μέσω των νέων αποκαλύψεων που συνδέουν τον υπουργό με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

“Ο υπουργός Λάτνικ παραμένει ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας του προέδρου Τραμπ”, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, επιχειρώντας να διαλύσει τις φήμες περί απομάκρυνσής του.

Το όνομα του Λάτνικ περιλαμβάνεται στους “φακέλους Έπστιν”, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν την παραίτησή του, κατηγορώντας τον ότι παραπλάνησε τη Γερουσία όταν υποστήριξε πως είχε διακόψει κάθε σχέση με τον Έπστιν πριν από δύο δεκαετίες.

Ο ίδιος ο υπουργός υπερασπίστηκε τον εαυτό του, υποστηρίζοντας ότι “είδε ελάχιστα” τον Έπστιν τα τελευταία χρόνια, μετά την καταδίκη του στη Φλόριντα για προώθηση ανηλίκων σε πορνεία. Παράλληλα, τόνισε πως οι επαφές τους περιορίστηκαν σε κοινωνικό επίπεδο και δεν σχετίζονταν με ζητήματα πολιτικής ή επιχειρηματικά συμφέροντα.