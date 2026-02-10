Τα ισπανικά συνδικάτα σιδηροδρομικών αποφάσισαν να αναστείλουν την τριήμερη απεργία που είχαν προγραμματίσει από σήμερα, έπειτα από συμφωνία με τις αρχές για αύξηση των επενδύσεων στο σιδηροδρομικό δίκτυο και νέες προσλήψεις προσωπικού. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των πρόσφατων πολύνεκρων δυστυχημάτων που συγκλόνισαν τη χώρα.

Τον περασμένο μήνα, σειρά εκτροχιασμών και συγκρούσεων τρένων κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, αναδεικνύοντας την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στις σιδηροδρομικές υποδομές της Ισπανίας.

Στις 18 Ιανουαρίου, η σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία προκάλεσε τον θάνατο 46 ανθρώπων, ενώ δύο ημέρες αργότερα ο εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας στην Καταλονία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του μηχανοδηγού και τον τραυματισμό πολλών επιβατών.

Σε ανακοίνωσή του, το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF ανέφερε ότι οι ισπανικές αρχές αποδέχθηκαν όλα τα αιτήματά του. Η συμφωνία, σύμφωνα με το συνδικάτο, ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των μελών του σχετικά με τις υποδομές και τα μέτρα ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι συνδικαλιστικές ενώσεις CCOO και UGT – οι δύο μεγαλύτερες της χώρας – ενημέρωσαν επίσης τα μέλη τους στον σιδηροδρομικό τομέα για την απόφαση αναστολής της απεργίας, χαιρετίζοντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση.

Ωστόσο, δύο μικρότερες ενώσεις, οι CGT και SF, ανακοίνωσαν ότι τα μέλη τους θα συνεχίσουν την κινητοποίηση έως αύριο Τετάρτη, καθώς δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις και δεν έχουν ακόμη εξετάσει τους όρους της συμφωνίας.