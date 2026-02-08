Σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Ανδαλουσία, καθώς θυελλώδεις άνεμοι και εκτεταμένες πλημμύρες έχουν φέρει τους κατοίκους στα όριά τους.

Μια γυναίκα έχασε τη ζωή τους στην προσπάθειά της να σώσει το σκύλο της που παρασύρθηκες από τα ορμητικά νερά στην Μάλαγα.

Σε επίπεδα-ρεκόρ βρίσκεται η στάθμη του ποταμού Γουαδαλκιβίρ στη Σεβίλλη, η οποία προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες για νέες πλημμύρες.

Από αέρος επιχειρούν οι διασώστες, προσεγγίζοντας τις πληγείσες περιοχές και απομακρύνοντας κατοίκους αλλά και κατοικίδια ζώα.

Ορμητικοί χείμαρροι διασχίζουν την πόλη Ούμπρικε στο Κάντιθ, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια.

Οι κάτοικοι της Ιβηρικής Χερσονήσου δοκιμάζονται σκληρά, καθώς έχουν πληγεί από έξι διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας μέσα σε μόλις 40 ημέρες.

Πορτογαλία

Περισσότεροι από 26.500 διασώστες δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις καταστροφικές συνέπειες της καταιγίδας «Μάρτα».

Τουλάχιστον ένας 46χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στο Κάμπο Μαϊόρ, στην περιοχή Πορταλέγκρε.

Λόγω των σαρωτικών πλημμυρών, τρεις πόλεις στα νότια και κεντρικά της χώρας αναβάλλουν για μία εβδομάδα τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας του β’ γύρου των προεδρικών εκλογών.

Ιταλία

Τουλάχιστον τρεις σκιέρ έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδες, κοντά σε περιοχές όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι Αρχές προσέγγισαν με ελικόπτερο παγετώνα στη Βορειοδυτική Ιταλία και, με τη χρήση σχοινιών, ανέσυραν τη σορό ορειβάτη που είχε παγιδευτεί στους πάγους.